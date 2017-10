Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali díky obratu v závěru utkání v 9. kola extraligy Mladou Boleslav 2:1 a zabrali po dvou porážkách za sebou. Mountfield ještě v 53. minutě prohrával 0:1, ale o vyrovnaní se postaral v přesilové hře slovinský obránce Blaž Gregorc a v čase 56:30 rozhodl v další početní výhodě útočník Rudolf Červený.

V první třetině byl Hradec jednoznačně aktivnější, o čem svědčil i poměr střel. Domácí pálili na hostujícího gólmana Maxwella dvakrát častěji než hosté na Rybára, jenž se hradeckým fanouškům předvedl po zranění poprvé v sezoně. Jenže Maxwell zasáhl perfektně například ve čtvrté minutě, kdy vyrážečkou zastavil střelu zkušeného obránce Graňáka. Hradci navíc nevyšla oni jedenačtyřicet vteřin trvající přesilovka pět na tři, v ní Maxwella prakticky neohrozil.

Druhá část byla vyrovnaná. Na Hradci se však projevoval špatný vstup do sezony, proto byli domácí nepřesní a hráli v křeči. To se projevilo v šancích, velkou měl útočník Köhler, jenže ani on nevyzrál na gólmana Maxwella. Ale také při bránění. Ve 34. minutě nechala hradecká defenziva ujet soupeře Musila, jenž se po dlouhé přihrávce dostal mezi obránce, kteří nestačili zareagovat. Boleslavský útočník zakončil únik přesnou střelou a poslal hosty do vedení.

Bruslařský klub navíc mohl vedení navýšit ve 39. minutě. Veterán Šimánek vyřešil skrumáž před hradeckou brankou tak, že puk vyhodil z brankoviště rukou, a proto rozhodčí nařídili trestné střílení. Posila hostů Holík nájezd nezvládl, Rybár ho klidem vyvedl z míry.

Na začátku třetí třetiny pomohly Hradci do tlaku také dvě vyloučení hostů. Proto byl Mountfield lepší, vehementně se snažil o vyrovnání. Ve 46. minutě už se zdálo, že se mu podařilo srovnat skóre, po Gregorcově střele a následné nepřehledné situaci před Maxwellovou bránou zkoumal videorozhodčí, zda padl gól. Rozhodnutí domácí fanoušky nepotěšilo, Maxwell dál držel čisté konto.

Přesto Východočeši vyrovnali. V 53. minutě se při přesilovce od modré čáry prosadil obránce Gregorc. Puk prošel Maxwellovi mezi betony a načal hradecký obrat. Domácí totiž o tři minuty později zvládli i další početní výhodu. Střelou z kruhu je poslal do vedení útočník Červený. Byla to rozhodující trefa utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Průběh zápasu ovlivnila přesilovka pět na tři, ve které jsme nedali gól. Proto jsme se neuklidnili a ve druhé třetině se projevila naše nepohoda. Utkání se vyvíjelo špatně, naštěstí jsme se ve třetí třetině nesmírnou bojovností dostávali do zápasu. Měli jsme spoustu přesilovek a dvě jsme využili. Všichni vidíme, že náš výkon není optimální, ale se štěstím se to podařilo."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Jsme z výsledku velmi zklamaní. Celé utkání jsme odpracovali velmi dobře, při hře pět na pět jsme soupeři prakticky nic nedovolili. O vítězství domácích rozhodlo jejich sedm přesilovek."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 53. Gregorc (Koukal), 57. Červený (Cibulskis) - 34. P. Musil (Stříteský, Žejdl). Rozhodčí: Bejček, Kika - Pešek, Zíka. Vyloučení: 2:7, navíc P. Holík (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 4479.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Čáp - Vopelka, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jarůšek, Zigo, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, Hynek, T. Martinec.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Jan Hanzlík, Němeček, J. Říha, Hrdinka, Stříteský, Knot - P. Musil, P. Holík, Lenc - Urban, T. Knotek, Valský - Klepiš, Žejdl, Orsava - Pacovský, Najman, M. Procházka. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.