Hradec Králové - Mužstvo extraligového Hradce Králové, jehož ambice na titul skončily v předchozích dvou sezonách pokaždé v semifinále, dnes odstartovalo přípravu na ledě. Třináct hráčů odešlo, devět přišlo. Další čtyři hokejisté absolvují v týmu zkoušku. Výrazně překopaný kádr navíc vede nový trenér Tomáš Martinec.

"Šli jsme na led dřív. V přípravě toho bude více, protože kádr se hodně obměnil," řekl Martinec, který se po minulé sezoně, v níž Mountfield vypadl v boji o finále play off s Třincem, posunul z pozice asistenta na post hlavního kouče. Vystřídal tak zkušeného Václava Sýkoru. Pro čtyřiačtyřicetiletého Martince, odchovance hradeckého hokeje, jde o první příležitost na takto exponovaném místě.

Povede celek, který změnil strategii. V minulých sezonách, především v té poslední, měl Hradec obří ambice. Chtěl titul. Proto na východě Čech hrály persony jako Jaroslav Bednář, Radek Smoleňák, Jiří Šimánek či Bedřich Köhler. Ti všichni jsou pryč, Bednář se posunul na místo sportovního manažera, z hvězdné party zůstal v dresu jedině mistr světa Petr Koukal.

"Je jasné, že nebudeme mít takovou kvalitu jako v minulé sezoně," připustil Martinec. "Ale máme tady odchovance, většinu kluků znám od mládí. Uvidíme, jak si povedou v zápasech. Musíme se od toho oprostit a prosadit se bojovností a bruslením," naplánoval Martinec.

Mountfield však nedoplnil tým jen mladíky. Získal i zajímavá jména, například urostlého Tomáše Vincoura z Brna, který by měl nahradit bojovníka Köhlera. Přišel také americký brankář Brandon Maxwell, protože jednička minulých dvou sezon Patrik Rybár zkouší štěstí v Detroitu v NHL.

"Původně jsme mysleli, že po příchodu Tomáše Vincoura oznámíme ještě jednu další posilu, nicméně po pohovorech s trenéry a Jardou Bednářem jsme si řekli, že počkáme a nebudeme nikam spěchat," řekl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Hradec se vydal cestou, jež v minulé sezoně vyšla sousedním Pardubicím. Během prvních týdnů přípravy vyzkouší hokejisty, kteří se pokusí zabojovat o smlouvu v Mountfieldu. Jde o útočníky Petra Straku, jenž hrál v minulé sezoně v Plzni a Jihlavě, dalšího Plzeňáka Matěje Chalupu, obránce Richarda Nedomlela ze Sparty a lotyšského reprezentanta Marise Bičevskise. Ten by měl dorazit koncem července, pokud nezíská lukrativnější angažmá.

"Naskytly se nám příležitosti zkusit hráče, takže počkáme, jestli nás zaujmou natolik, že bychom posléze uvažovali o podpisu smlouvy. Máme rozjednané některé zahraniční hráče, ale momentálně chceme počkat, jak dopadnou hráči na těchto zkouškách," objasnil Kmoníček.

Zkoušení by měli zůstat do turnaje Mountfield Cup, jenž se koná v Hradci Králové ve druhém srpnovém týdnu. "Chceme je vidět v zápasech," potvrdil kouč Martinec.

Mountfield by rád získal jednoho obránce i útočníka. Otázkou zůstává, zda bude v týmu Radim Šalda, odchovanec, který byl nedávno draftován do NHL. Vybrala si ho Tampa Bay. Už před draftem tvrdil Kmoníček, že v případě Šaldova setrvání na východě Čech dostane mladý bek velký prostor.

"Po draftu dostal nabídku z Rimouski do juniorské soutěže. Zvažujeme, zda ho pustíme, nebo ne, protože je to samozřejmě především na nás. Zjišťujeme, jak by pak celá situace vypadala, probíráme ji s trenéry. Jde totiž hlavně o to, abychom měli kádr takový, jaký si představujeme. Pro případ, že by odešel, zvažujeme nějakou náhradu, beka, jenž by mohl startovat na stejné pozici," řekl Kmoníček.

Program přípravných zápasů: Čtvrtek 2. srpna: HC Zubr Přerov - Mountfield Hradec Králové (17:30), čtvrtek 9. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (19:00; Mountfield Cup v Hradci Králové), sobota 11. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Davos (18:00, Mountfield Cup v Hradci Králové), neděle 12. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (18:00, Mountfield Cup v Hradci Králové), úterý 21. srpna: Mountfield Hradec Králové - Orli Znojmo (18:00), pátek 24. srpna: Mountfield Hradec Králové - HK Saryarka Karaganda, pátek 31. srpna: Mountfield Hradec Králové - Norimberk Ice Tigers (17:00; Liga mistrů), neděle 2. září: Mountfield Hradec Králové - Rouen Dragons (17:30; Liga mistrů), pátek 7. září: Norimberk Ice Tigers - Mountfield Hradec Králové (19:30; Liga mistrů), neděle 9. září: Rouen Dragouns - Mountfield Hradec Králové (15:15; Liga mistrů), úterý 9. října: Kärpät Oulu - Mountfield Hradec Králové (18:00; Liga mistrů), středa 17. října: Mountfield Hradec Králové - Kärpät Oulu(18:00; Liga mistrů).