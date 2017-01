Olomouc - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v dohrávce 36. kola extraligy na ledě dvanácté Olomouce 4:1 a po osmé výhře z posledních deseti utkání se posunuli na třetí místo. Mountfield potvrdil, že se mu proti Hanákům daří, porazil je už podeváté v řadě. Olomouc po nedělní prohře s Mladou Boleslaví prohrála doma podruhé za sebou.

Východočeši udeřili hned v 38. vteřině utkání. Šimánek se dostal k puku po Vyrůbalíkově zaváhání a uvolnil Džerinše, který se z levého kruhu trefil nad Konrádovu vyrážečku. Domácí celek dlouho hledal klid na hokejkách a recept na obranný systém Mountfieldu.

"Bohužel nám nevyšel začátek zápasu. Před utkání si říkáme, že nesmíme proti Hradci propadat. A v první minutě je necháme jet dva na jednoho a pustíme je do vedení," litoval olomoucký obránce Jiří Ondrušek.

K první nebezpečnější střele se dostal ve 13. minutě Jan Knotek. Kacetl netušil, kde má kotouč, ale za brankovou čáru jej nepustil. Východočeši mohli zvýšit po nájezdu Bednáře, jemuž ale zakončení nevyšlo a po blafáku skončil za brankou.

Olomouc nevyužila dvě přesilové hry a paradoxně vyrovnala ve vlastním oslabení, když ujeli sami Jan Knotek se Skladaným, který zužitkoval ideální přihrávku.

"Měli jsme výborný vstup do utkání a dali jsme rychlou branku. Hráli jsme dobře, ale zkazili jsme si to inkasovaným gólem ve vlastní přesilovce. Málokdy se vidí, aby v oslabení jeli dva hráči sami na branku," uvedl asistent trenéra Hradce Králové Pavel Hynek.

Otočit stav mohli domácí v 27. minutě, kdy Ondrušek trefil od modré čáry tyč. Hosté měli dobrou možnost při signalizovaném vyloučení Strapáče, bek Dietz pálil přesně, ale Konrád zasáhl betonem. V přesilové hře už se ale trefil z pravého kruhu Tomáš Knotek.

Vzápětí mohl smazat ztrátu Holec, ale v obrovské příležitosti nezvedl puk nad ležícího Kacetla. Hanáci si v závěru druhé části vytvořili tlak, ale z několika šancí nedokázali Kacetla překonat.

"Ve druhé části jsme vypadli z role, byl to více boj než hokej a podržel nás Ondra Kacetl. Pak jsme se zase zformovali a dokázali jsme to dohrát k vítězství. Olomouc hrála ale velmi dobře a zarputile. O to více si bodů vážíme," doplnil Hynek.

Třetí třetinu odstartoval Hradec dvěma šancemi Červeného, na druhé straně v přesilovce na Kacetla nevyzráli Laš ani Škůrek. V týmu hostů hrozila především první formace, do které se po odstoupení Džerinše posunul Jarůšek a byl hodně nebezpečný.

V 49. minutě se Východočeši dočkali pojistky vedení, když Konráda prostřelil Dragoun. Olomoucký gólman pak odolal při velkém tlaku při soupeřově přesilovce. V závěru sáhli domácí ke hře bez brankáře a do prázdné branky dovršil výsledek Köhler.

"My jsme sice hráli v určitých pasážích dobře, ale se střílením branek máme potíže, což se i dneska potvrdilo. Nyní budeme hrát zápasy s Pardubicemi a Karlovými Vary, v kterých se ukáže, jestli budeme hrát o desítku, nebo o to, abychom se vyhnuli baráži," dodal Ondrušek.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Začali jsme přesně naopak, než jsme chtěli. Hned jsme inkasovali. Chtěli jsme jít doma úvodní brankou ke třem bodům, ale nepovedlo se to. Úvod to poznamenalo, ve druhé části jsme měli více šanci, ale nedali jsme ani dorážku do prázdné branky. V útočné činnosti byl Hradec lepší a dal více gólů. My jsme vstřelili doma jeden gól, na to se těžko vyhrává. Je to bída. Dlouhodobá bilance je daná asi větší kvalitou Mountfieldu v útočné činnosti."

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Měli jsme výborný vstup do utkání a dali jsme rychlou branku. Hráli jsme dobře, ale zkazili jsme si to inkasovaným gólem ve vlastní přesilovce. Málokdy se vidí, aby v oslabení jeli dva hráči sami na branku. Ve druhé části jsme vypadli z role, byl to více boj než hokej a podržel nás Ondra Kacetl. Pak jsme se zase zformovali a dokázali jsme to dohrát k vítězství. Olomouc hrála ale velmi dobře a zarputile. O to více si bodů vážíme."

Dohrávka 36. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 19. Skladaný (J. Knotek, Ondrušek) - 1. Džerinš (Šimánek), 33. T. Knotek (Dej, Jaroslav Bednář), 49. Dragoun (Picard, Gregorc), 60. Köhler(Picard, Newton). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 3658.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Jaroměřský, Rašner, Houdek, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Zeman, Strapáč - Rác, T. Mikúš, Holec - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Hradec Králové: Kacetl - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton - Červený, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Köhler, Dragoun, Picard - Jarůšek, T. Knotek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, T. Martinec a P. Hynek.