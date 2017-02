Pardubice - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v utkání 44. kola na ledě Pardubic 4:1 a slaví tak vítězství i ve čtvrtém východočeském derby této sezony. Vedení se sice ujalo na začátku Dynamo, ale pak už dával góly jen Mountfield. Domácí bojovali o bodový zisk až do konce, ještě v 55. minutě to bylo jen o gól, ale domácí své šance nevyužili a Rastislav Dej definitivně rozhodl. Hosté tak ukončili třízápasové čekání na bodový zisk. I čtvrté derby mezi Pardubicemi a Hradcem bylo vyprodané.

Pardubice měly před sebou pravděpodobně poslední možnost v ročníku, kdy mohly porazit svého rivala z Hradce, který zvítězil dokonce ve čtyřech předchozích vzájemných zápasech. Dynamo už do utkání nasadilo staronové posily Špirka a Chaloupku a v úvodu střetnutí bylo lepší. Dobrý nástup navíc stvrdil vedoucím gólem Petr Sýkora, který proměnil trestné střílení.

Královéhradečtí se rozjížděli pomaleji, ale do konce první třetiny získali vedení na svou stranu. První vážnější hrozbu vyslal Dej, který při přečíslení dvou proti jednomu v kritické chvíli zlomil hokejku. Ve 12. minutě se před gólmana Růžičku natlačil Picard a střelou mezi betony už vyrovnání zařídil. Oba týmy si pak připravily několik slušných možností, ale gólem skončila až výstavní rána Vydareného od modré čáry.

Hosté si přenesli euforii i do druhé části a po dlouhou dobu byli lepší. Převahu však nedokázali vyjádřit gólem ani při dvou přesilovkách za sebou. Jedinou větší možnost Štajnocha zneškodnil Růžička. Osladit si návrat do pardubického dresu mohl Špirko, jenže z hranice brankoviště o kousek minul Rybárovu branku. Gólem neskončila na opačné straně ani pohotová rána Kukumberga.

Dynamo se postupně stále odvážněji vrhalo do útoku a v defenzívě nechávalo velká okna. Růžička během první desetiminutovky ve třetí třetině chytil minimálně tři vyložené šance. I Rybár se musel činit a těsný náskok zachránil při dvou možnostech Hubáčka. Pardubice pak nezužitkovaly ani přesilovou hru a Dej po rychlém brejku přesnou střelou pod Růžičkovu ruku zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Poslední naděje Dynama padla s vyloučením Jána Sýkory. Konečné skóre stanovil střelou do opuštěné branky Červený.

Hlasy trenérů po utkání

Miloš Holaň (Pardubice): "V prvé řadě bych chtěl poděkovat fanouškům za fantastickou atmosféru, kterou jsme bohužel nedokázali využít na svou stranu. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, vynutili jsme si trestné střílení a dostali se do vedení. To byl náš cíl, abychom byli stále ve vedení. Bohužel jsme udělali dvě chybičky a stav se obrátil proti nám. Škoda hlavně druhého gólu před přestávkou, navíc ještě za stavu 1:0 jsme měli dvě tutovky. Druhá třetina nás stála hodně sil, hlavně ta oslabení. Ve třetí části jsme vrhli všechny síly do útoku, vynutili si přesilovky, kdy jsme zápas mohli strhnout na svou stranu, ale nepodařilo se. Hráčům nemůžu vytknout dřinu a snahu, soupeř byl dneska lepší."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vítězství si moc vážíme. Měli jsme podobně jako v minulých derby špatný vstup do zápasu a hned jsme dostali gól. Do desáté minuty jsme byli pod velkým tlakem, ale Patrik Rybár nás podržel a naštěstí jsme další gól neinkasovali. Postupně jsme se dostávali do zápasu, důležité bylo, že se nám ještě v první třetině podařilo otočit skóre. Druhá třetina byla spíše boj než krásný hokej, přesto jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí ke skórování, ale domácím hodně pomohl Růžička. Zlomovým okamžikem byla ubráněná oslabení ve třetí třetině, kde jsme obětavostí a týmovým výkonem nedovolili domácím dát gól."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. P. Sýkora z trest. střílení - 12. Picard (T. Knotek, Vydarený), 19. Vydarený (Pláněk, Kukumberg), 56. Dej (Kukumberg), 60. Červený (Dragoun, Šimánek). Rozhodčí: Šír, Horák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Trončinský, Schaus, Čáslava, Nedbal, L. Havlík, Chaloupka, Zajíc, Ščotka - P. Sýkora, Špirko, Rolinek - J. Sýkora, Nahodil, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, F. Zadina - Starý, T. Kaut, Bárta. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Dietz, Gregorc, Štajnoch, Newton, Čáp - Červený, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - R. Pavlík, Nedvídek, Köhler. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.