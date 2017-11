Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 23. kole extraligy Chomutov 3:2 v prodloužení a posunuli se na druhé místo tabulky. Na vedoucí Plzeň ztrácí Mountfield stále pět bodů. O čtvrté výhře Východočechů za sebou rozhodl v čase 61:17 svou druhou trefou v utkání útočník Bedřich Köhler. Piráti si naopak připsali už pátou porážku v řadě.

První třetina nebyla příliš rušná, obrany jasně vládly. Oba gólmani - domácí Rybár i hostující Lukeš - proto neměli příliš mnoho práce a oba si v úvodním dějství připsali jen po třech zásazích. Největší možnost měl v 10. minutě domácí mladík Radovan Pavlík, jenže jeho pokus zblízka zablokoval jeden z obránců.

Druhá část už byla mnohem rušnější. Hradečtí se dostali do dvougólového vedení zásluhou úspěšných přesilovek. Nejprve ve 26. minutě se po vhazování, které vyhrál centr Džerinš, dostal k puku Dragoun a bekhendovou střelou překonal Lukeše. Ten dostal v brance Pirátů přednost před slovenským reprezentantem Lacem.

Druhá hradecká branka byla klasická. Ve 35. minutě šéf přesilovky Bednář podržel puk a poté přesnou přihrávkou trefil hokejku nejlepšího hradeckého střelce Köhlera. Urostlý útočník dal čtvrtý přesilovkový gól v sezoně. V tu chvíli se zdálo, že Hradec půjde poměrně jistě za výhrou, jenže ve 40. minutě se hosté vrátili do hry. Lauko využil nedobrého bránění protivníka Cingela, lehce ho obehrál a snížil.

Ve třetí třetině se snažili hosté srovnat. Rybár sice nejprve ve 46. minutě zastavil v samostatném úniku Vladimíra Růžičku mladšího, ale hostům nakonec pomohla přesilovka. Vyrovnat dokázal v 50. minutě Flemming. Rybár nezasáhl, protože před ním Chomutovští dobře clonili.

Po vyrovnání se hrál urputný hokej, ani jeden tým neměl úplně vyložené příležitosti, a proto dospěl duel do prodloužení. Hradec v něm rozhodl při úniku tří proti jednomu, když po Dragounově přihrávce skóroval Köhler.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že zápas měl parametry play off, pro hráče to bylo fyzicky hodně náročné. V utkání bylo hodně soubojů. Od začátku jsme se proti obraně Chomutova těžko prosazovali, ale pak se nám podařilo jít do vedení díky přesilovým hrám. Škoda inkasovaného gólů na 2:1 v závěru druhé třetiny. V prodloužení jsme výborně sehráli situaci tři na jednoho. Hráčům patří poděkování za výkon."

Jan Štastný (Chomutov): "Musím říct, že jsme od začátku viděli hodně tvrdé a urputné utkání. Byl to boj o každý centimetr ledu. Přijeli jsme s cílem získat nějaký ten bod. Za jeden jsme rádi, ale nakonec jsme jich mohli víc. Jenže jsme v prodloužení nezvládli standardní situaci, domácí jeli po vhazování tři na jednoho a proměnili to. Asi vyhráli zaslouženě. Klukům nemáme co vytknout, hráli týmově s obrovským nasazením. Myslím, že nám tenhle výkon může pomoci i do zápasu s Třincem."

Mountfield Hradec Králové - Piráti Chomutov 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Dragoun (Džerinš), 35. Köhler (Jaroslav Bednář, Červený)), 62. Köhler (Dragoun) - 40. Lauko (V. Růžička ml.), 50. Flemming (Valach). Rozhodčí: Lacina, Kubičík - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 5218.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, Cingel - Jaroslav Bednář, Džerinš, Kukumberg - M. Látal, Koukal, Červený - Berger, Miškář, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Koblasa - Skokan, Sklenář, Poletín - J. Havel, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.