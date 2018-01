Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se vrátili zpět na druhé místo extraligové tabulky, když v přímém souboji o pozici za vedoucí Plzní porazili ve 37. kole Vítkovice jasně 4:0. Ostravané prohráli teprve podruhé z posledních 12 zápasů. Domácí gólman Patrik Rybár vychytal díky 31 úspěšným zákrokům sedmou nulu v sezoně.

Očekávaný duel začal zostra a v prvních třech minutách měl každý tým jednu vyloženou šanci. Nejprve hostující Urbanec dorážel prakticky do prázdné brány, ale Rybár se v poslední chvíli dokázal roztáhnout a puk zastavil betonem. Královéhradecká jednička tak hned na začátku ukázala, že je po nemoci, kvůli níž nechytala poslední duel v Chomutově, v pořádku. Na druhé straně mohli otevřít při přesilovce skóre Červený a dorážející Köhler, ale Bartošáka nepřekonali.

Od té chvíle se však hrálo dlouho bez větších šancí, až na konci úvodní části jel sám na Rybára Tybor, jenže byl v nevýhodném úhlu, a tak domácí gólman situaci v klidu zvládl.

Zato ve druhé třetině se rozjela hra plná možností a nakonec i gólů. Na začátku mohli zblízka skórovat hostující Lev a chvíli po něm domácí Šimánek. Gólmani však byli opět úspěšnější.

Jenže pak přišla pětiminutovka úspěchů v podání domácích. Ve 27. minutě dorazil Šimánkův pokus zadák Pavlík a Mountfield vedl. O 66 vteřin později už to bylo o dvě branky - Smoleňák tečoval Graňákovo nahození od modré čáry tak šikovně, že puk prošel mezi Bartošákovými chrániči. Třetí branku přidal ve 32. minutě Koukal. Byl to ale klasický 'vlastňák'. Domácí útočník vystřelil vedle, puk se odrazil od zadního mantinelu před bránu, odkud ho za čáru společně dopravili zmatkující obránci a brankář hostů.

Vítkovičtí si poté vytvořili díky přesilovkám tlak, ale domácí dobře bránili a Rybár ukazoval, že je opět v perfektní formě. To platilo i ve třetí třetině, v níž měl další vyloženou možnost Tybor. Hosté kontaktní branku nedali, zato domácí se prosadili. Ve 45. minutě zblízka zvedl puk pod horní tyč Smoleňák. Rybár v 58. minutě lapil jasný gól Stránskému.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Chtěl bych kluky pochválit za výborný výkon a za získané tři body. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, protože Vítkovice měly dlouhou sérii vítězství. Jsme rádi, že jsme to zvládli a udrželi nulu pro Patrika Rybára. V lednu máme náročný program, dohráváme ještě jedno utkání, je tam celkem dvanáct zápasů. Takže si do půlnoci užijeme volno, ráno musíme do práce a v neděli na výsledek navázat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Hradec jsme chtěli zaskočit a pokračovat v našem agresivním stylu. Ale čtyři vyloučení v první třetině, i když jsme je ubránili a domácí góly nedali, dostala na jejich hokejky pohodu. Potvrdilo se to ve druhé třetině, kdy jsme dostali tři branky. To byl hlavní úsek zápasu. Normálně nás zdobí pokrytí předbrankového prostoru, ale to tam tentokrát nebylo. Hradec se dostal do herní pohody a byl lepší."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. F. Pavlík (Šimánek, Džerinš), 29. Smoleňák (Graňák, Koukal), 32. Koukal, 45. Smoleňák (Červený, Koukal). Rozhodčí: Pražák, Lacina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5149.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Berger, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Sloboda, Hrbas, Baranka, Urbanec, Trška - Olesz, Lev, Bartovič - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal - Szturc, Š. Stránský, Dej - T. Jáchym. Trenéři: Petr a Trnka.