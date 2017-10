Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejistům Hradce Králové patřila po úvodních čtyřech kolech české extraligy poslední příčka, v září vyhrál jeden z aspirantů na titul jen tři z osmi utkání. Od té doby ale Východočeši potvrzují oprávněnost svých ambicí, získali 25 z 30 možných bodů a poskočili na čtvrté místo. Naposledy uspěli 3:0 na ledě Třince, kterému znemožnili posun do čela soutěže.

"Samozřejmě už je to o hodně lepší pocit než na začátku, kdy se jsme po prvních neúspěšných zápasech, výsledkově i herně, neměli o co opřít," uvedl obránce Hradce Králové Dominik Graňák. "Tabulka vypadala hodně špatně. I když jsme si byli vědomi, že je to teprve začátek ligy a uvědomovali jsme si, že máme silný tým. Jsem rád, že se to podařilo, nebo spíše, že se začíná dařit to potvrzovat i na ledě. Atmosféra je teď určitě lepší," dodal.

Zkušený zadák, který se do český extraligy vrátil po deseti letech v KHL a ve Švédsku, asistoval ve 34. minutě u první branky zápasu, která byla nakonec vítězná. "Nevím, jestli rozhodla, ale bylo důležité, že jsme se dostali do vedení. Po gólu trošku opadla třinecká aktivita. První třetinu byli lepší, měli hodně šancí, po gólu je to trochu vrátilo zpátky. Asi bylo vidět, že moc gólů nepadne, každý byl důležitý," vysvětlil Graňák.

Klíčové také bylo, že Hradec předtím ubránil všechna oslabení, včetně 62 sekund dlouhé nevýhody tří proti pěti. "Ráno jsme si na poradě říkali, že je Třinec má výborné a snažili jsme se na ně připravit. Příjemné to nebylo, stálo nás to hodně sil, ale to byl jeden z rozhodujících momentů zápasu," souhlasil.

Místy to v utkání vypadalo, jakoby Hradec Králové už přepnul do režimu play off. Zdobila ho velká obětavost, výborně bránil a vzadu se mohl spolehnout na výborného gólmana Patrika Rybára, který kryl 23 střel a připsal si čtvrtou nulu v sezoně.

"Stojí to hlavně na Paťo Rybárovi. Chytá velmi spolehlivě, velmi klidně a to se přenáší na celé mužstvo. Je to také i systémem, který hrajeme. Snažíme se pozorně hlídat střední pásmo. Hlavně první třetinu měl ale Třinec relativně hodně šancí a ty pochytal Paťo," pokračoval Graňák, který si myslí, že Rybár má šanci zabojovat i olympiádu.

"Podle výkonů určitě ano. Nemám úplně zmapované ostatní kluky, ale vím, že minimálně tři další mají výbornou formu. Ale tím, že Paťa vidím každý den a zápas, tak na to jednoznačně má. Druhá věc je, nakolik při nominaci sehraje roli zkušenost z mezinárodních turnajů. Je to na vedení, oni sledují všechny a jistě se rozhodnou správně," řekl Graňák.