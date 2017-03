Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové a Brna nastoupí v 17:20 ke druhému utkání semifinále extraligy. Úvodní vyrovnaný duel vyhrála na Východě Čech hostující Kometa 2:0 a ujala se vedení v sérii 1:0.

Brňané se prosadili ve třetí třetině. Vítěznou branku vstřelil ve 43. minutě osmnáctiletý útočník Martin Nečas a čtyři vteřiny před koncem dovršil výsledek při power play Marek Kvapil. Gólman Marek Čiliak udržel poprvé v letošním play off čisté konto.

"Je to super. Zvládli jsme to a nula je takový bonbónek. Máme nějakou sérii, je euforie a teď to musíme přenášet do dalších zápasů. Zítra je nový zápas, hraje se od 0:0 a musíme se na něj nachystat," řekl po úvodním utkání Čiliak.