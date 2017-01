Praha - Přímým soubojem o šestou příčku bude úterní dohrávka 39. kola hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Chomutovem. Východočeši, kteří mají odehráno nejméně utkání v soutěži (36), jsou před Piráty o jediný bod. Mohou však pomýšlet i na pátou příčku Sparty, na kterou mají tříbodové manko, ale o devět branek horší skóre.

Oba celky svedly v sezoně dva velmi vyrovnané souboje, v nichž uspěl vždy doma hrající tým, byť Piráti až v prodloužení. Pro Hradec to byla jediná výhra z posledních šesti vzájemných měření sil.

Královéhradečtí přišli v pátek ve Zlíně o šňůru pěti zápasů s plným bodovým ziskem, když prohráli jednoznačně 1:4. "To už bych ale vůbec neřešil. Po utkání jsme si udělali jeho rozbor a také tlustou čáru. Teď už vyhlížíme zápas s Chomutovem, v němž musíme zabrat," řekl ČTK asistent trenéra Pavel Hynek.

Oba celky dobře ví, jak cenné body budou ve hře. I proto, že konec základní části se blíží. "Jsme sousedi v tabulce, půjde o boj o pozici zaručující účast v play off. A je na nás, abychom napravili právě ten zápas ve Zlíně. Nemůžeme koukat na to, že tam máme zápasy k dobru, to samo o sobě žádné body nezaručuje," uvedl Hynek.

"Chomutov je bojovné mužstvo a má výborné přesilovky. Hlavně na ty si musíme dát pozor, tam především asi leží klíč k zápasu," doplnil Hynek.

Severočeši jsou na tom v posledních utkáních podobně. Jen s tím rozdílem, že jejich úspěšná série ještě trvá. Z posledních čtyř duelů vytěžili maximum v podobě 12 bodů.

"Samozřejmě bychom chtěli i v Hradci urvat nějaký bod, ale čeká nás kvalitní a výborný soupeř. Mají teď dobré výsledky, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet," uvedl asistent trenéra Petr Martínek.

"Hradec od té doby, co přijel zpět ze Spengler Cupu, tak podává výborné výkony. Mají výborné mužstvo. Ale my máme taky formu. A když uděláme nějaký bod, bude to pro nás úspěch," konstatoval Martínek.

Na marodce zůstává obránce Mrázek, mimo hru zůstane pravděpodobně i útočník Sklenář. "Nejspíš ho budeme šetřit na pátek a další zápasy," řekl Martínek.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 39. kola extraligy:

Mountfield Hradec Králové (6.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:5 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 36 zápasů/31 bodů (7 branek + 24 asistencí) - Michal Vondrka 38/37 (18+19).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár průměr 1,94 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,56 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,65, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto - Ján Laco 2,67, 89,87 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

- Hradec po sérii pěti zápasů bez ztráty bodu prohrál v neděli ve Zlíně 1:4. Doma ale sedmkrát za sebou neztratil ani bod.

- Piráti čtyřikrát za sebou naplno bodovali.

- Slovinský obránce Glaž Gregorc z Hradce Králové oslaví ve středu 27. narozeniny.

- Domácí vítězství z poloviny října je jediným úspěchem Východočechů z posledních šesti vzájemných klání. Mountfield přitom zvítězil ve všech čtyřech měřeních sil v sezoně 2013/14, své první po přesunu z Českých Budějovic.