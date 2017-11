Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v 21. kole extraligy doma Zlín 5:1 a posunuli se na třetí místo o skóre před Třinec. Mountfield ukončil rázně sérii tří porážek ve vzájemných zápasech s Berany za sebou. Už ve 28. minutě totiž vedl 3:0.

Hradec šel do utkání bez útočníka Richarda Jarůška, který během odpoledne přestoupil do Sparty. Zároveň ale Mountfield ještě nemohl nasadit posilu, kterou za Jarůška získal. Přesun obránce Petra Zámorského se definitivně dohodl až pár desítek minut před utkáním.

První třetina byla vyrovnaná, favorizovaný Hradec se však častěji dostával do jasných šancí. V páté minutě ujel rychlík Látal sám na bránu, ale zasáhl gólman Kašík, jemuž se v Hradci tradičně daří. Válel tady už v době, kdy se na východě Čech hrála první liga a on se zaučoval v dresu Třebíče.

Ani on však nedokázal zasáhnout v sedmé minutě, kdy Mountfield využil hned první přesilovku. Kukumberg pálil z levé strany, jeho první pokus byl zablokován, ale z dorážky se už prosadil. Další příležitosti v úvodní části už domácí nevyužili.

Nakonec jim to nevadilo, protože ve druhé části prakticky rozhodli o vítězství. Nejprve ve 24. minutě ukázal kapitán Bednář, že i v jednačtyřiceti letech stále kraluje. Projel prakticky celé hřiště, poté poslal puk před bránu Vopelkovi, který skóroval.

"Občas se stane, že výsledek neodpovídá úplně průběhu utkání. Zápasy po reprezentační pauze jsou vždycky takové zvláštní, člověku chvíli trvá, než se do toho dostane. Výkon mohl být lepší, od desáté minuty první třetiny jsme polevili, což by se nám nemělo stávat. Ale pak se to zlepšilo," uvedl střelec prvního gólu Roman Kukumberg.

Také druhý královéhradecký gól v prostřední části byl výstavní. V přesilovce zadák Cibulskis dlouho držel puk, vyjel si s ním až do středu útočného pásma a poslal ho do horního rohu.

Mountfield byl ve druhé třetině jasně lepší a v té třetí se soustředil spíše na defenzivu. Přesto dokázali domácí vedení ještě pojistit. Ve 43. minutě se trefil střelou z mezikruží reprezentant do 20 let Radovan Pavlík, pro něhož to byl první zásah v sezoně.

To ale nebylo všechno. V 50. minutě sice rychlík Látal po svém dalším úniku a faulu hostů neproměnil trestné střílení, ale o tři minuty později už se prosadil. Gól mu připravil výbornou přihrávkou Koukal.

Zlín připravil Rybára o čisté konto až 89 sekund před koncem, když se prosadil Honejsek, který doklepl puk ležící za překonaným hradeckým gólmanem po střele Šťastného. "Ten poslední gól naštve, dostala ho naše lajna. Je mi líto, že Paťa Rybár nemá další nulu. Takové góly bychom neměli dostávat," mrzelo Kukumberga.

"Nám se utkání vůbec nepovedlo. Jedině si snad můžeme vzít to dobré z první třetiny. Na jejím konci jsme si vytvořili nějaké příležitosti, ale neproměnili jsme je. Pak jsme vypadli z role, důležitý byl druhý gól, který padl po naší nedůslednosti na brankovišti. Poté jsme si dovolili udělat spoustu hrubých chyb, které domácí potrestali," připustil kouč poražených Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Jsme rádi, že jsme po reprezentační přestávce dokázali vykročit vítězně, i když první třetina nebyla z naší strany dobrá. Zlín hrál výborně, měl dobrý pohyb, byl aktivní. Podržel nás brankář Rybár a bylo důležité, že jsme první část zvládli 1:0. Pak se náš výkon zvedl, myslím, že za druhou a třetí třetinu jsme si výhru zasloužili. Jen je škoda té nuly, že jsme ji neudrželi pro 'Rybku'. Jsme rádi za vítězství a klukům děkujeme."

Robert Svobody (Zlín): "Budu velice stručný. Nám se utkání vůbec nepovedlo. Jedině si snad můžeme vzít to dobré z první třetiny. Na jejím konci jsme si vytvořili nějaké příležitosti, ale neproměnili jsme je. Pak jsme vypadli z role, důležitý byl druhý gól, který padl po naší nedůslednosti na brankovišti. Poté jsme si dovolili udělat spoustu hrubých chyb, které domácí potrestali."

Mountfield Hradec Králové - Aukro Berani Zlín 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Kukumberg (Köhler), 24. Vopelka (Bednář, Cibulskis), 28. Cibulskis (Vopelka, Džerinš), 43. R. Pavlík (Miškář, Kukumberg), 53. M. Látal (Koukal, Červený) - 59. Honejsek (D. Šťastný). Rozhodčí: Šír, Pražák - Brejcha, Gebauer. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 4519.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Rosandič - Köhler, Dragoun, Cingel - Bednář, Džerinš, Vopelka - M. Látal, Koukal, Červený - Miškář, Kukumberg, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, T. Martinec a P. Hynek.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka, Petran - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Popelka, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.