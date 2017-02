Hradec Králové - Černá série hokejistů Olomouce v duelech proti Hradci Králové pokračuje. Hanáci ztratili proti Mountfieldu už desátý zápas v řadě, naposledy uspěli na konci listopadu 2014. V dnešním duelu 49. kola extraligy prohráli 3:4 v prodloužení, když utkání0 rozhodl v 64. minutě v přesilové hře Tomáš Knotek. Hradečtí tak mají jistý postup do čtvrtfinále play off. Hanáci však tentokráte musí být spokojeni i s bodem, prodloužení si vybojovali zásluhou gólu Viléma Buriana v čase 59:59.

Domácí se prosadili hned z prvního závaru před Konrádem. Vyražený puk po střele Jarůška si našel Picard a procpal ho už ve 2. minutě do branky. Hradec ale lacině nabité vedení uspokojilo. V přesilové hře při vyloučení Skladaného si nevytvořili žádnou vážnější šanci a po vypršení trestu Olomouc skóre srovnala. Lehké nahození Jaroměřského propadlo Rybárovi výstrojí do branky. Od té chvíle byli hosté aktivnější, ale do větší možnosti se přes důslednou obranu Mountfieldu nedostali.

Hradec měl i do druhé třetiny skvělý start. Opět ve druhé minutě se dostal do vedení, když Bednář dorážel do prázdné branky vyražený puk po střele Gregorce. Zčistajasna se začal hrát svižný hokej s šancemi na obou stranách. Sólo neproměnil Knotek, na druhé straně zívala prázdná branka na Ondruška, ale Rybár vytáhl omračující zákrok lapačkou. V polovině zápasu se mezi tři bránící hosty pustil Bednář, jenže ztroskotal na Konrádovi. Překonal ho až Jarůšek po dokonalé kombinaci celé třetí útočné formace Hradce.

Hanáci se do utkání vrátili v polovině třetí třetiny. V početní výhodě, kdy na trestné lavici seděl Dragoun, vystřelil od modré čáry Vyrůbalík a Rybár máchl lapačkou naprázdno. Když v přesilové hře při výjezdu zpoza branky chyboval Newton, musel hradecký brankář uchránit hubený náskok pohotovým zákrokem proti Vlachovi. V závěru základní hrací doby odvolali hosté gólmana, v power play si vytvořili obrovský tlak, který sekundu před koncem korunoval vyrovnávacím gólem Burian.

Prodloužení bylo nejživějším úsekem zápasu. Šance byly na obou stranách. Olomoučtí ale špatně střídali a Knotek v přesilové hře rozhodl o vítězství Hradce 4:3. Zatímco Východočeši mají jistý postup do play off, dvanáctá Olomouc ztrácí na desáté místo i nadále čtyři body.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 4:3 P (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Picard, 21. Jaroslav Bednář (Gregorc, Dietz), 35. Jarůšek (T. Knotek, Picard), 64. T. Knotek (Bednář, Picard) - 11. Jaroměřský (Ondrušek, Holec), 50. Vyrůbalík (Skladaný), 60. Burian (Vyrůbalík, J. Knotek). Rozhodčí: Hejduk, M. Petružálek - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5564.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek, T. Martinec a Tvrdík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Rašner, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - T. Mikúš, Roman Vlach, Holec - Fořt, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.