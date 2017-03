Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 21. března v Hradci Králové. Hráči Hradce Králové oslavují vyhrané utkání a postup do semifinále extraligy.

Praha - Hokejisté Hradce Králové porazili Litvínov 7:4 a jsou po Brnu druhým semifinalistou play off extraligy. Čtvrtfinálovou sérii vyhrál Mountfield 4:1 na zápasy, přestože na úvod prohrál. Semifinále si zahraje vůbec poprvé v historii.

Poslední krok mezi nejlepší čtyřku soutěže udělali Královéhradečtí velmi rázně. V čase 9:26 vedli už 3:0, když využili všechny tři přesilovky, které v úvodu utkání hráli. Celkem dnes skórovali v početní výhodě čtyřikrát. Hosté se prosadili až za stavu 0:5.

Kapitán Jaroslav Bednář přispěl k výhře čtyřmi body za gól a tři asistence, dvakrát skórovali Alexandre Picard a Rastislav Dej, jenž navíc přidal i nahrávku. Tři body zaznamenal i Tomáš Knotek (1+2).

Pokud dovrší postup ze čtvrtfinále i obhájce titulu Liberec a spolu s ním Chomutov, které vedou ve svých sériích shodně 3:1 na zápasy, vyzvou Východočeši v boji o finále Kometu.

Už po 63 vteřinách se proti pravidlům provinil Kubát a hosté za dalších 50 sekund prohrávali: Bednář nabil Knotkovi, jeho ránu ještě Janus pokryl, ale král předbrankového prostoru v této sérii Köhler byl s dorážkou neomylný. Domácí vzápětí čelili přesilovce Vervy, ale zvládli vše bez úhony, přestože Hübl je dvakrát hodně pozlobil.

Následovala další početní výhoda Mountfieldu a naprostý rozklad hostující čtveřice. Bednář oslovil Knotka, jenž mohl pálit z kruhu pro vhazování, ale místo toho na poslední chvíli zvolil nahrávku Dejovi, jenž snadno do prázdné branky zvýšil. Hostující trenéři okamžitě sáhli k oddechovému času, ale domácí lavinu tím přibrzdit nedokázali.

Janus sice vytáhl skvělý zákrok proti Šimánkovi po rychlém kontru a přečíslení dvou na jednoho, ale Picardova přesilovková teč v polovině 10. minuty už skončila opět za jeho zády a slovenský gólman zamířil na střídačku, odkud naskočil do hry Petrásek. Toho stihl Mountfield rychle zahřát, především pokusy Picarda a Bednáře byly více než slibné.

Ani Petráskovi ale čisté konto dlouho nevydrželo. Ve 22. minutě našel Pláněk parádním dlouhým pasem na útočné modré čáře rozjetého Jarůška, jenž navíc akci dvou na jednoho vyšperkoval přihrávkou Picardovi před prázdnou branku - 4:0. Strážce domácí branky Rybár pak vychytal Doležala a na druhé straně udeřilo znovu v přesilovce. Knotek hledal přihrávkou Köhlera, ale toho bránil Filip Pavlík a srazil si kotouč do vlastní brány.

Záhy však pykal na trestné lavici dvougólový střelec Picard a dorážející Trávníček dokázal snížit. Mountfield mohl brzy odpovědět, jenže Džerinš zakončil přečíslení dvou na jednoho mimo tyče. Ve 34. minutě přišla další trefa Litvínova, která byla hodně šťastná. Martin Hanzl se nejlépe zorientoval ve skrumáži a puk doklopýtal za položeného Rybára.

Následovaly minuty mnoha šancí na obou stranách, v nichž Litvínovští bojovali o gól naděje, jenže v úvodu třetího dějství našel Köhler po výtečné práci u hostující branky Bednáře a bylo to 6:2. Lukeš sice ještě v přesilovce přesnou ranou z mezikruží snížil, ale v další početní výhodě hostů Petrásek naservíroval puk Dejovi a domácí mohli slavit postup. Gól Kubáta už jim ho sebrat nemohl.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Když se na zápas zpětně podívám, tak se rozhodoval v první třetině. Nám tam vyšly přesilovky. Tři přesilovky, tři góly, lepší vstup do zápasu jsme si nemohli přát. Nakonec to byl trošku divoký zápas s množstvím gólů, což moc nepřipomíná zápasy v play off, ale Litvínov se nevzdal a byl do poslední chvíle nebezpečný. Víme, že má velkou sílu v útoku, a zase to ukázal, když i za tak nepříznivého stavu dokázal dát góly, ale my jsme naštěstí dokázali reagovat a udržet si odstup z první třetiny až do poslední části. Jsme rádi, že jsme sérii ukončili už dnes."

Radim Rulík (Litvínov): "Nezvládli jsme začátek utkání. Připravovali jsme se na to, ale samozřejmě jsme nechtěli být vylučovaní, což se stalo. V přesilovkách soupeř skóroval a postupně odskočil až na 3:0. Z naší strany to byl velice nepovedený vstup. Až mi přišlo, že někteří hráči nevstoupili do zápasu dostatečně připravení. Hradec už pak ten zápas pohlídal a zaslouženě vyhrál. Myslím, že bylo rozhodnuto po první třetině. Už by se pak musel stát zázrak, abychom s tím něco dokázali udělat. Hradec byl v celé sérii lepší, musíme soupeři poblahopřát. My jsme tahali za kratší konec a zaslouženě jsme vypadli."

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 7:4 (3:0, 2:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Köhler (T. Knotek, Jaroslav Bednář), 6. Dej (T. Knotek, Jaroslav Bednář), 10. Picard (Newton, Jarůšek), 22. Picard (Jarůšek, Pláněk), 29. T. Knotek (Jaroslav Bednář, Gregorc), 43. Jaroslav Bednář (Köhler, Dej), 53. Dej - 30. Trávníček, 34. M. Hanzl (J. Černý, Gula), 46. Lukeš (V. Hübl), 58. Kubát (Válek). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Bláha, Špůr. Vyloučení: 8:9, navíc J. Černý (Litvínov) 10 min. Využití: 4:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Dietz, Pláněk, Vydarený, Štajnoch, Newton, Čáp - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Džerinš, Picard - Köhler, T. Knotek, Šimánek - Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Litvínov: Janus (10. Petrásek) - Sörvik, Frolo, K. Pilař, F. Pavlík, Gula, Kubát, Z. Sklenička - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, K. Reichel, Trávníček - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.