Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 40. extraligovém kole na svém ledě Liberec 3:1. Východočeši přemohli doma Bílé Tygry popáté za sebou, dnes jejich odpor zlomili až dvěma brankami během závěrečné části, ve 47. minutě rozhodl útočník Radek Smoleňák, který si připsal také asistenci.

První třetina začala pro domácí nepříjemně - hned v první minutě dostal Liberec výhodu přesilovky, v níž měl velkou šanci Bakoš. Střelec, jemuž se skvěle daří hlavně v Lize mistrů, však ranou ze strany Pavelku nepřekonal.

Královéhradecká dvojka tentokrát dostala přednost před jedničkou Rybárem a předvedla se také při další liberecké možnosti. V 11. minutě před Pavelkou šikovně tečoval puk Redenbach, ale gólman puk zastavil. Hradec se rozjížděl pomalu, až po čtvrt hodině zahrozil tečí Köhler. Janus byl připraven a pokryl i následnou dorážku.

Mountfieldu nakonec pomohla přesilovka. Liberec je jasně nejtrestanějším mužstvem v soutěži, což se mu znovu nevyplatilo. V 18. minutě v početní výhodě dorazil ze vzduchu Graňákovu střelu Cibulskis. Platnost branky posvětil i rozhodčí u videa.

Ve druhé části byl mírně aktivnější Liberec, i když ji začal velmi dobrou ranou přes obránce domácí forvard Smoleňák. Jeho pokus chytil Janus ramenem. Bílí Tygři se snažili vyrovnat a dočkali se ve 36. minutě, kdy Ševc vystřelil od modré čáry a vyražený puk vrátil do brány Kvapil.

Třetí třetina sice odstartovala hradeckou přesilovkou, ale domácí v ní byli bezzubí. Naopak hosté si hned v následující početní výhodě vytvořili dvě velké příležitosti. Nejprve bekhendem střílel Bakoš, po něm bez přípravy Jelínek. Pavelka však ukázal velmi dobré zákroky. Při následující obří Ordošově možnosti mu pomohlo, že střelec nezacílil mezi tyče.

Liberci se selhání v koncovce nevyplatilo ve 47. minutě. Zpětnou Koukalovu přihrávku napálil z první Smoleňák a poté vlastní střelu dorazil za Janusova záda. Byla to zlomová branka. Mountfield pak definitivně utišil liberecký odpor v 56. minutě, kdy se po brejku a perfektní Vopelkově přihrávce prosadil bojovník Berger.

Výsledek potvrdil bilanci této sezony v soubojích Hradce Králové s Libercem - zápasy pokaždé ovládl domácí tým.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Chtěl bych v první řadě poděkovat klukům za výkon a vydřené body. Začala poslední čtvrtina základní části a každý zápas bude jak pro nás tak pro soupeře strašně důležitý. Tomu odpovídala hra. Byla to taktická bitva, hodně úporný hokej o každý metr ledu. Nebylo to moc o hokejové kráse. Myslím, že rozhodl důraz na brankovišti. My jsme tam dotlačili první gól v přesilovce, pak byl na brankovišti důraznější soupeř, ale my jsme z toho prostoru nakonec dali rozdílový gól. Pro nás to byl těžký zápas, v němž jsme chtěli odčinit páteční porážku v derby. Jsem rád, že se to podařilo."

Filip Pešán (Liberec): "My jsme odehráli stejný zápas jako posledních snad 40 kol. Hrajeme dobře, jsme vyrovnaný tým, ale chování našich lídrů - například co předvedl Petr Jelínek - nás opakovaně posílá do proher. Jestli si tohle lídři týmu neuvědomí, tak nás nezachrání v sezoně nic. Máme doma čtyři utkání, která rozhodnou o tom, jestli bude sezona úspěšná. Pokud se dostaneme do předkola, můžeme ještě hodně promluvit do konečných výsledků. Jestli se tam nedostaneme, můžeme mít ještě velký problém."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. Cibulskis (Graňák, Smoleňák), 47. Smoleňák (Koukal), 56. Berger (Vopelka, R. Pavlík) - 36. M. Kvapil (Ševc, Pyrochta). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:6, navíc Zámorský - P. Jelínek, Jánošík všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4646.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák - Köhler, Dragoun, Cingel - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Džerinš - Smoleňák, Koukal, M. Látal - Vopelka, Berger, R. Pavlík - Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Janus - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Ordoš, P. Jelínek, M. Kvapil - Lakatoš, Bližňák, Jašek - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.