Právě zveřejněno

Davos - Hokejisté Hradec Králové prohráli v boji o prvenství ve skupině Torriani na Spenglerově poháru v Davosu s Luganem 3:4 a skončili druzí. Ve čtvrtek bude hrát Mountfield čtvrtfinále od 15:05 s týmem, který skončí třetí ve skupině Cattini, o čemž rozhodne večerní duel Davosu s Dinamem Minsk.

"Udělali jsme rozhodně víc chyb než v prvním utkání. Vzešly z toho hlavně druhá, třetí i čtvrtá branka soupeře. Lugano si nevytvořilo až tolik šancí z nějakého tlaku, ale potrestalo nás za chyby. Uvidíme, jak se to projeví zítra. Scénář je bohužel takový, který jsme si nepřáli - budeme hrát třetí zápas ve třech dnech," řekl kouč Východočechů Václav Sýkora.

Hradec Králové, který v úterý porazil Jekatěrinburg 4:3, hrál v úvodu přesilovou hru při Chiesově vyloučení. Gólmana Manzata ohrozili Köhler a Vydarený. Pak neproměnil šanci Dej a ve 12. minutě otevřelo skóre Lugano. Při Knotkově vyloučení se trefil od modré čáry Hofmann.

Za 35 vteřin bylo vyrovnáno, když přihrávku Červeného usměrnil za gólmana švýcarského týmu Šimánek. Při Klasenově vyloučení měl dvě možnosti otočit stav Červený. Na druhé straně ještě neuspěl Klasen, ale v 19. minutě udeřil znovu Hofmann. Z rohu se dostal před Rybára a bekhendem mezi jeho betony skóroval.

"Věděli jsme, že na nás budou chtít vlítnout poté, co měli den volno. Myslím, že první třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Měli jsme více šancí i střel, akorát jsme ke konci dostali gól na 1:2," litoval útočník poraženého týmu Rastislav Dej.

V 27. minutě si Rybár poradil s Klasenovým pokusem. Za dvě minuty zamířil při úniku Dej mimo a v polovině utkání se radovalo ze zvýšení náskoku Lugano. Fazzini se trefil z pravého kruhu přesně k protější tyči.

"Je to škoda, snažil jsem se naznačit, ale bohužel se mi puk postavil. Je to škoda, mohlo to být při oslabení něco navíc pro tým, stav 2:2. Takové šance se musí proměňovat, když se do nich dostanete," řekl Dej.

Za 88 vteřin zamířil přesně z mezikruží i Vesce, Rybár sáhl lapačkou do prázdna a Mountfield prohrával už o tři branky. Rybára nahradil Kacetl a hned musel zasahovat proti Bertaggiově střele.

Mountfield se ale nevzdával a ve 44. minutě se prosadil ve vlastním oslabení. Při Picardově pobytu na trestné lavici skóroval z pravého kruhu Džerinš.

V další přesilovce neproměnil šanci Dej, ale v 52. minutě pouhé dvě sekundy po skončení vyloučení Vesceho snížil na rozdíl jediného gólu Červený. Překonal Manzata, který se předtím při zákroku zranil. Náhradník Merzlikins ale stejně jako Kacetl už neinkasoval a Lugano vybojovalo přímý postup do pátečního semifinále.

"Střel bylo dost, jen škoda, že nebylo více gólů," uvedl Dej k bilanci střel mezi tyče, jež vyzněla 38:23 ve prospěch Mountfieldu.

"Za stavu 1:4 to pro nás nevypadalo dobře. I když jsme šli do třetí třetiny se ztrátou tří branek, tak jsme utkání ještě zdramatizovali a nebyli jsme daleko od toho, abychom ještě v power play vyrovnali, ale bohužel se to nepodařilo," uvedl trenér Sýkora.

Mountfield Hradec Králové - HC Lugano 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Šimánek (Červený, Džerinš), 44. Džerinš, 52. Červený - 12. Hofmann (Wilson), 19. Hofmann, 30. Fazzini (Lapierre), 31. Vesce (Klasen). Rozhodčí: Wehrli, Wiegand - Borga, Obwegeser (všichni Švýc.). Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6300 (vyprodáno).

Sestava Hradce Králové: Rybár (31. Kacetl) - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Newton, Štajnoch, Ehrhardt, Pavlas - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - Köhler, T. Knotek, Lhoták. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.