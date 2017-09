Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové v uplynulé sezoně oslavili historický bronz a v nadcházejícím ročníku posouvá Mountfield své ambice k cennějším kovům. Mezi devíti posilami je tou nejvýraznější útočník Petr Koukal z Jekatěrinburgu. Východočechy čeká vedle startu v Lize mistrů opět i prosincový Spengler Cup v Davosu.

"Kdybych vyhlásil jako cíl obhajobu bronzu, byl by to alibismus. Naše cíle jsou vyšší. A to vzhledem ke složení týmu," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva Mounfieldu HK Miroslav Schön.

Vedle mistra světa z roku 2010 Koukala přišli také forvardi Lukáš Cingel (Sparta), Lukáš Vopelka (Trenčín), Tomáš Zigo a zadáci Mislav Rosandič (oba Banská Bystrica), Oskars Cibulskis (Dinamo Riga), Dominik Graňák (Rögle) a Filip Pavlík (Litvínov).

Při zranění brankářské jedničky Patrika Rybára přišel na hostování do konce září Jakub Sedláček, který dosud chytal za Dinamo Riga. Je však možné, že zůstane v týmu delší dobu. "Průběžně to řešíme. Všechno vyhodnotíme i s ohledem na zdraví a formu Patrika Rybára," prohlásil generální manažer Aleš Kmoníček.

Odešli brankář Ondřej Kacetl (Pardubice), beci Stanislav Dietz (Litvínov), Jake Newton (KooKoo Kouvola), Karel Plášil (Nové Zámky), Martin Štajnoch (Chanty-Mansijsk/KHL), Martin Bača (Košice) a útočníci Rastislav Dej (Vítkovice), Tomáš Knotek (Mladá Boleslav) či Alexandre Picard (bez angažmá).

"Papírovou kvalitu musíme potvrdit na ledě," upozornil Koukal, který získal tři mistrovské tituly s regionálním rivalem Pardubicemi. "Řekl bych, že máme jednu z nejlepších obran v celé extralize, za tím si stojím. Teď už zbývá jen vstřelit nějaké góly, od toho je tady Petr (Koukal). Jsem optimista a týmu věřím," poukázal na Koukalovu kvalitu kapitán Jaroslav Bednář.

"Co se týče posil, jeví se nám v přípravě dobře. Daleko důležitější ale bude, jak se ukážou hned v úvodu extraligy," připomněl kouč Václav Sýkora, že jeho mužstvo čeká obtížný vstup do sezony. Na úvod se utká s dvěma posledními šampiony - v pátek se představí na ledě Liberce a v neděli přijede do Hradce úřadující mistr Brno.

Dá se očekávat, že na Kometu bude plný stadion, protože ve městě probíhá hokejový 'boom'. Ten potvrzuje také navýšený prodej permanentních vstupenek. V Hradci si ji pro extraligu koupilo 3100 fanoušků. Kapacita stadionu je 6890 míst.

Vyšší je také rozpočet, na němž se projevil velký zájem sponzorů, ale i příchod nákladných posil. Hradec by měl mít na sezonu k dispozici sumu převyšující 100 milionů korun. "Předpokládá se zhruba desetiprocentní nárůst rozpočtu oproti loňské sezoně. Ale to záleží i na případném výsledku v play off," dodal Kmoníček.