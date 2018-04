Praha - Šanci na zdramatizování semifinále play off extraligy budou mít v pátek hokejisté Hradce Králové v souboji s Třincem. Východočeši si prodloužení série a zároveň celé sezony vysloužili v úterý vítěznou trefou útočníka Radka Smoleňáka v prodloužení a snížili na 1:3 na zápasy. Nyní bude mít druhý tým základní části v zádech domácí publikum.

"Dokázali jsme si, že ještě nejsme poraženi. Šli jsme si hodně jako tým za vítězstvím, kluci předvedli, že to dokážou odbojovat. Jsme rádi, že jsme ještě sérii vrátili do Hradce a budeme se ten týmový výkon snažit přenést i do pátého zápasu," uvedl trenér Václav Sýkora.

Hrdina úterního duelu Smoleňák nabádá, aby mužstvo nehledělo až příliš dopředu. "Nemůžeme myslet hned na obrat. Čeká nás vyprodaná hala, která nás požene, takže já se spíše koukám na pátek. Musíme k dalšímu utkání přistoupit úplně stejně jako v Třinci, a ne vyhlížet, s kým se hraje finále. Teď je náš cíl vrátit se ještě jednou do Třince," řekl Smoleňák.

Oceláři byli bitvě o zlato velmi blízko, ale potřebují ještě proměnit jeden ze tří zbývajících mečbolů. "Už jsme sahali po postupu, ale i když jsme to nedotáhli, nic se neděje. Bude to obdobný zápas jako ten poslední v Třinci. Připravíme se poctivě a jedeme do Hradce urvat vítězství. Říkal jsem už před sérií, že bude dlouhá. A opakuji to pořád. Může se stát, že se zase uvidíme i v Třinci," připustil kouč Václav Varaďa.

"Nepočítali jsme, že sérii vyhrajeme 4:0. Jeli jsme na začátku do Hradce s tím, že uhrajeme jeden zápas, nakonec se povedly dva. Uhráli jsme pak hned i ten třetí a přes poslední porážku jsme rádi za stav, který je," prohlásil zkušený bek Lukáš Krajíček.

"Víme, v čem byl ve čtvrtém utkání problém. A zlepšíme to. Od začátku musíme šlapat, jako jsme šlapali první tři zápasy. Na ten čtvrtý zápas jsme nebyli úplně ready, což je pro mě nepochopitelné. Třetinu a půl jsme se dostávali do zápasu a podle toho to taky skončilo," uvedl Krajíček.

Oba týmy se budou muset patrně znovu obejít bez hráčů, kteří patří ke klíčovým oporám. Jen v civilu strávil minulý duel tahoun domácích Petr Koukal, Třinec postrádá kanonýra Martina Růžičku.

Statistické údaje před pátečním semifinále play off Tipsport extraligy: Mountfield Hradec Králové (po základní části 2.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Stav série: 1:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:4, 1:2, 1:5, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Radovan Pavlík 2 zápasy/2 body (1 branky + 1 asistence) - Milan Doudera 4/4 (1+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Radek Smoleňák 11/7 (5+2) - David Cienciala 11/12 (5+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 46/42 (15+27) - Martin Růžička 49/54 (29+25). Statistiky brankářů v sérii: Patrik Rybár průměr 2,64 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,11 procenta, Jaroslav Pavelka 2,48 a 87,50 - Šimon Hrubec 1,16 a 95,80. Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár 2,36 a 91,27, Jaroslav Pavelka 1,78 a 91,07 - Šimon Hrubec 1,91 a 93,42, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24. Zajímavosti: - Hradec Králové hraje ve své šesté sezoně v nejvyšší soutěži semifinále podruhé, loni získal historický bronz. V případě vyřazení jej obhájí, jen pokud Plzeň otočí sérii s Kometou Brno, s kterou prohrává 0:3 na zápasy. - Oceláři útočí ve své 23. extraligové sezoně na čtvrtou účast ve finále. V roce 2011 získali jediný titul, v letech 1998 a 2015 skončili druzí. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud nikomu nepodařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), před třemi roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4) a loni ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4), letos ve čtvrtfinále Vítkovice s Kometou (0:4) a dalším se může stát dnes Plzeň, která prohrává před čtvrtým duelem s Kometou 0:3 na utkání. - Obrat z 0:3 na zápasy se dosud nikomu v play off domácí nejvyšší soutěže nepodařil. V tuzemsku se to podařilo jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. - Mountfield prohrál doma tři z posledních čtyř utkání. Podlehl v pátém čtvrtfinále 1:2 Liberci, který pak stejným poměrem zdolal v sedmém duelu a pak před vlastním publikem nestačil v úvodních dvou zápasech semifinále na Třinec (1:4 a 1:2).