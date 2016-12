Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 31. kole extraligy Pardubice 5:1 a ovládli tak i třetí východočeské derby sezony. Domácí Mountfield nepřenechal v extraligových bojích Dynamu ani bod počtvrté v řadě a před svými fanoušky ho porazil pošesté za sebou, vždy navíc v základní hrací době. Královéhradečtí položili základ k úspěchu povedenou druhou třetinou, v níž otočili stav z 0:1 na 3:1.

Třetí velký duel obou rivalů v tomto ročníku měl svižný start, možnosti Pavlíka s Čápem však gólem neskončily. Ve 13. minutě se naopak proháčkoval odvážně středem hřiště reprezentant Tomášek, Gregorc ho sice na jeho pouti sekl, ale mladý pardubický forvard se dostal až do koncovky, v níž notně vystrašil domácího gólmana Rybára.

Gregorc však musel na trestnou lavici, při přesilovce oslovil Redenbach parádní střílenou přihrávkou Rolinka, jemuž před Rybárem stačilo šikovně nastavit čepel. Vyrovnat mohl záhy Kukumberg, Růžička strážící branku Dynama byl ale proti. V 17. minutě ho pak po Bednářově tečované střele zachránila tyč.

Druhé dějství naprosto opanovala domácí družina a hned v nástupu dokázali Bednář a spol. otočit skóre. Dragoun našel po 64 odehraných vteřinách Köhlera, který vyrovnal. Poté pykal za hákování Schaus a Jarůšek připomněl, co zdobí jeho kariéru - po velkém důrazu na brankovišti dotlačil puk za Růžičku.

Hosté, kteří s ohledem na svou pozici v tabulce nemohou překypovat sebevědomím, zcela vypadli z role. A čelili jedné ofenzivní vlně domácích za druhou. Vydrželi do 31. minuty, kdy ovšem ke zvýšení na 3:1 dopomohl Hradci Králové velkou měrou Hubáček.

Zkušený forvard při zakládání útoku na vlastní modré čáře našel pomalou přihrávkou pouze Bednáře, jenž ho ihned poslal do jízdy Knotkovi a ten tváří v tvář přelstil Růžičku. V dalších šancích poté domácí trefili jen brankovou konstrukci.

Začátek třetí části nabídl šarvátku Jarůška s Ovčačíkem, ale ani ta hosty znovu nenastartovala. Ve čtyřech sice i oni orazítkovali brankovou konstrukci za Rybárem, ale pak selhal během početní výhody i kvůli zlomené holi kanonýr Sýkora. A to byl ze strany hostů poslední moment, kdy mohli duel ještě zdramatizovat.

Růžička sice ještě pokryl teč spoluhráče Schause, ale následně po přečíslení tří na jednoho definitivně rozhodl v 51. minutě Newton. Od poloviny 56. minuty hráli hosté bez gólmana, aby tak umocnili svou přesilovku, ale přestože poté přišla další, naopak popáté inkasovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Byli jsme si vědomi handicapu, že jsme nehráli úterní kolo. Po takové pauze nikdy nevíte, jak to bude vypadat. Chtěli jsme začít aktivně, ale prvních pár střídání byly na puku více Pardubice. Pak se to otočilo, měli jsme tam výborné pasáže, které jsme však bohužel nezúročili a Pardubice využily přesilovku. Rozhodující byl nástup do druhé třetiny, kdy se nám povedlo dát dvě rychlé branky a otočit na 2:1. Chtěli jsme po hráčích, aby se víc tlačili do branky, to nám právě v první třetině chybělo. Důležité bylo i odskočení na rozdíl dvou gólů, to nás hodně uklidnilo. V závěru jsme si to komplikovali kumulovanými vyloučeními, ale hráči hráli velice obětavě a i za tohoto stavu (4:1) tam zblokovali spoustu střel, někdy i bolestivě. Šli za tím až do konce a za výkon bych jim chtěl poděkovat. Velkou jistotou byl v bráně Patrik Rybár."

Pavel Rohlík (Pardubice): "Čekali jsme, že Hradec na nás nastoupí a bude aktivní. V první třetině tam bylo několik pasáží, kdy jsme byli pod velkým tlakem, přesto jsme ji vyhráli 1:0 proměněnou přesilovkou. Myslím, že zápas se zlomil na začátku druhé třetiny dvěma inkasovanými brankami z předbrankového prostoru. Snažili jsme se až do konce zápas nějakým způsobem zvrátit, i když jsme dostali třetí gól, bojovali jsme až do konce. Ale soupeř byl důraznější a produktivnější."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Köhler (Dragoun), 23. Jarůšek (Štajnoch, Šimánek), 31. T. Knotek (Bednář), 51. Newton (Köhler, Kukumberg), 60. Kukumberg (Šimánek, Gregorc) - 14. Rolinek (Redenbach, Schaus). Rozhodčí: Hodek, Souček - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Köhler - Jarůšek, Dragoun, Picard - Pavlík, T. Knotek, Dej. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Pardubice: M. Růžička - L. Havlík, Schaus, Leduc, Nedbal, Ščotka, Ovčačík, od 21. navíc Bokroš - P. Sýkora, D. Tomášek, Hubáček - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, Johnson - Panna, T. Kaut, M. Beran. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.