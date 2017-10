Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v 11. extraligovém kole Vítkovice 2:0. Mountfield bodoval potřetí v řadě naplno, Ostravané naproti tomu vyšli počtvrté za sebou bodově naprázdno a už takřka 155 minut neskórovali. První čisté konto v sezoně vychytal díky 25 úspěšným zákrokům Patrik Rybár, góly dali Bedřich Köhler a Michal Dragoun.

Domácí začali zápas aktivně, bylo na nich patrné, že poslední dvě utkání vyhráli a už se vyšvihnuli do horní poloviny tabulky. Navíc jim do vedení pomohla přesilovka. Tu už v páté minutě velmi dobře vyřešil obránce Gregorc, který perfektní nahrávkou našel střelce Köhlera. Jeho první teč gólman Bartošák zastavil, ale na dorážku už neměl šanci zareagovat.

Vítkovičtí se během první části dostali zpět do hry ve dvou početních výhodách, jež následovaly těsně po sobě. Jenže vyrovnat se jim nepodařilo, protože spálili dvě veliké šance. Nejprve byl před prázdnou bránou Roman, prudkou přihrávku ze strany však nedokázal usměrnit do sítě. Poté se do jasné pozice dostal útočník Tybor, ale ze zhruba pěti metrů pálil vedle.

Ve druhém dějství byli jasně lepší Královéhradečtí. Duel se vlastně změnil v souboj domácích střelců s brankářem Bartošákem. Vítkovická opora odolala několika vyloženým příležitostem. Neprosadil se šikula Červený, bijec Jarůšek ani Látal, který projel při hře čtyř proti čtyřem celé kluziště. Největší možnost pak nevyužil ve 35. minutě Kukumberg, jeho ránu zblízka Bartošák lapil. Brankář odolával až do 40. minuty, kdy sice vyrazil Köhlerovu střelu, ale na Dragounovu prudkou dorážku už nedosáhl.

Ve třetí části si domácí hlídali vedení, i dál byl ale nebezpečnější než hosté. Zkušený Koukal však v 50. minutě po skvělé Bednářově přihrávce Bartošáka nepřekonal. Vítkovice byly nepřesné, útočník Květoň ve velké šanci ani netrefil bránu. Nebo s naprosto stoickým klidem řešil jejich akce gólman Rybár, jenž famózně zasáhl například proti kapitánu Oleszovi. I proto Hradec Králové koncovku v klidu zvládl a zvítězil.

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Měli jsme do něj dobrý vstup, který jsme přetavili v první gól. Pak nás zastavila dvě vyloučení, ale ubránili jsme se, navíc nás při oslabeních podržel Patrik Rybár. Ve druhé třetině měli lepší vstup hosté, ale my jsme to přečkali a měli jsme šance. Důležitý byl také gól do šatny. Třetí třetinu jsme si už pohlídali. Vyzdvihl bych oba brankáře a také výkon soupeře, který předvedl kvalitní celoplošný hokej."

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas se vyvíjel, jak jsme předpokládali. Věděli jsme o ofenzivní síle domácího týmu. Oni se dostávají do pohody, což je vidět na každém střídání. My jsme ale po zápase v Brně lépe zorganizovali defenzivu, práce v ní byla velice dobrá. Jenže to nestačí, za posledních devět třetin jsme dali jeden jediný gól. V Hradci jsme měli čtyři gólovky, které musíme dát, to nás trápí."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Köhler (Gregorc, Džerinš), 40. Dragoun (Köhler, Vydarený). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Kis, D. Jelínek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 4799.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Jarůšek, Džerinš, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Puzič, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Š. Stránský, Szturc - Hudeček, Kolouch, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.