Praha - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v předehrávce 34. extraligového kola ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Berani zachránili alespoň bod deset vteřin před vypršením základní hrací doby, kdy se trefil David Šťastný. V čase 60:33 ale rozhodl druhou trefou v utkání hostující útočník Martin Látal a zajistil tak svému týmu první výhru po sérii osmi porážek před zlínským publikem.

Ve Zlíně Hradec Králové vyhrál naposledy 19. března 2013. A na to, že by se zrovna dnes mělo blýskat Východočechům na lepší časy, to v úvodu utkání moc nevypadalo. Hned ve třetí minutě našel Okál před bránou Honejska, který nadvakrát překonal Rybára.

I nadále byli lepší domácí hráči, kteří svého soka přestříleli v první třetině 13:3, stav byl ale nerozhodný. V sedmé minutě totiž ojedinělý útok hostí zakončil mimořádně přesnou trefou nad Kašíkovo rameno Látal. Vedení zpět na stranu Beranů mohl vrátit těsně před sirénou Ondráček, nebylo mu však přáno.

V prostředním dějství už začali být hráči Mountfieldu aktivnější. Jednou za Kašíkem cinkla horní tyč, ve 24. minutě už ale zlínský brankář kapituloval. Přečíslení dva na jednoho neměl po asistenci Koukala problém zužitkovat Červený.

Zlínští následně přišli o beka Matějíčka a elitního forvarda Honejska. Hrál se celkem poklidný hokej, gólman Beranů Kašík i přes šanci Cingela uhájil stav 1:2 po druhé třetině.

Třetí část zase patřila Zlínu. Šancí k vidění moc nebylo, tlak ale domácí měli. Avšak ani tři přesilové hry jim k vyrovnání nepomohly. Ba naopak - dvě minuty před koncem mohli Královéhradečtí rozhodnout, Kašíkova lapačka však tečované střele do sítě zabránila.

Za půl minuty už domácí brankář v brance nebyl, Zlín zkusil hru v šesti, Šťastný ale své dvě šance neproměnil. Za hození hole hráli Berani ke konci šest na čtyři a deset vteřin před sirénou si vystřelili prodloužení, když z dorážky uspěl právě Šťastný.

Zlín ale přeci jen před pouhými 2244 diváky padl v prodloužení. Nejdříve trefil Veselý na jedné straně kluziště tyčku, načež Látal vzápětí svou druhou brankou v utkání rozhodl.

Předehrávka 34. kola hokejové extraligy:

Aukro Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Honejsek (Bukarts, Okál), 60. D. Šťastný (Freibergs, Bukarts) - 7. M. Látal (Gregorc), 24. Červený (Koukal, Cingel), 61. M. Látal (Džerinš). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Tošenovjan, Ganger. Vyloučení: 1:5, navíc Koukal (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 2244.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka, Gazda - Okál, Honejsek, Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Fryšara, J. Ondráček - Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Džerinš, Kukumberg - Cingel, Koukal, Červený - R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.