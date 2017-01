Praha - Hokejisté Hradce Králové i pražské Sparty můžou v úterních dohrávkách útočit na posun na třetí místo extraligové tabulky, které nyní patří Kometě Brno. Hradecký Mountfield na čtvrté pozici na ni ztrácí bod a představí se v Olomouci. Sparta zaostává za Kometou o dva body a přivítá doma Vítkovice.

Olomouc dohrává utkání 36. kola, které odložila epidemie v její kabině. Zápasů s Hradcem se na Hané už pomalu musejí děsit - Kohouti s ním prohráli osmkrát v řadě, i když v posledních čtyřech případech nejtěsnějším rozdílem o gól.

"Výborně jsme odehráli zápasy s Vítkovicemi, Kometou a Litvínovem, proti Mladé Boleslavi už nám to tak nevyšlo. Znovu jsme doplatili na nevyužívání šancí. Potřebovali bychom udělat nějakou minisérii a věříme, že proti Hradci znovu navážeme na ta dobrá lednová utkání," řekl olomoucký asistent Jan Tomajko.

Hradec bodoval v osmi z posledních devíti zápasů, z nichž sedmkrát vyhrál. Na ledě dvanácté Olomouce chce potvrdit aktuální formu i dlouhodobou úspěšnost proti Moře. "Chceme každý zápas vyhrát za tři body a je jasné, že si pro ně jedeme," řekl oficiálním stránkám klubu slovinský obránce Východočechů Blaž Gregorc.

Sparta bude útočit na první výhru s Vítkovicemi v sezoně, zatím ze tří duelů s Ostravany získala jen dva body za porážky v nastavení. Pražané se pokusí prodloužit aktuální sérii na čtyři výhry, ale s výkonem z druhé části nedělního zápasu proti předposledním Pardubicím (3:2) nebyli spokojeni.

"S Pardubicemi jsme měli dobrou zhruba polovinu zápasu, ale pak jsme, nevím z jakého důvodu, změnili svoji hru. A nakonec se strachovali o výsledek. Takových fází zápasu se musíme vyvarovat a věřím, že se to již nebude opakovat," uvedl asistent trenéra Sparty Jiří Veber.

"Proti Vítkovicím, s kterými máme negativní bilanci v této sezoně, by nás to mohlo stát opět klidně všechny body, což je nepřípustné. Máme sérii domácích zápasů a chceme přidávat na své konto tříbodová vítězství, to platí i pro úterní utkání," dodal Veber.

Vítkovice podobnou šňůru tří úspěchů proti Spartě zopakovaly po dlouhé době. Naposledy mezi březnem 2010 a únorem 2011 vyhrály pětkrát v řadě. "Vnímáme hlasy kolem sebe, že jsme v předešlých třech zápasech Spartu porazili, ale to vůbec nic neznamená. Sparta je kvalitní tým, v posledních zápasech dokazovala svou vysokou formu," uvedl trenér Jakub Petr.

Ostravané prohráli tři z posledních čtyř utkání a znovu se jim vzdálilo šesté místo, po kterém se už natahovali. "Samozřejmě prohra v Chomutově naši cestu do šestky dost komplikuje. Máme utkání k dobru, ideální by bylo, kdybychom jej využili ve svůj prospěch," dodal Petr.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové Tipsport extraligy: Dohrávka 36. kola: HC Olomouc (12.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 2:3. Nejproduktivnější hráči: Juraj Mikúš 33 zápasů/22 bodů (9 branek + 13 asistencí) - Jaroslav Bednář 39/41 (10+31). Statistiky brankářů: Branislav Konrád průměr 2,32 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,59 procenta a třikrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,36 a 83,33 - Patrik Rybár 2,09, 92,09 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,65, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Olomouc doma prohrála pět z posledních šesti zápasů.

Olomouc po sérii tří utkání bez ztráty bodu v neděli prohrála doma s Mladou Boleslaví 2:4.

Mountfield bodoval v osmi z posledních devíti utkání a z toho sedmkrát vyhrál.

Hradec Králové uspěl ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou. Olomouc nad ním zvítězila naposledy v listopadu 2014, kdy na východě Čech vyhrála 4:1.

Olomoucký útočník Marek Laš oslaví v úterý 30. narozeniny. Dohrávka 40. kola: HC Sparta Praha (6.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 1:3, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 37/38 (17+21) - Ondřej Roman 40/21 (9+12). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,25, 90,87 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,19, 90,32 a jednou udržel čisté konto - Patrik Bartošák 2,30, 92,09 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,66 a 91,53. Zajímavosti: Sparta třikrát za sebou vyhrála a ztratila v této sérii dva body.

Vítkovice venku třikrát za sebou nebodovaly.

Ostravané prohráli tři z posledních čtyř utkání.

Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech třikrát za sebou.