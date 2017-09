Litvínov (Mostecko) - Jeden z největších favoritů extraligy Hradec Králové zůstává i po 3. kole bez bodového zisku. Ambiciózní Mountfield podlehl v Litvínově 0:3, stejně jako v úvodním utkání v Liberci neskóroval a společně s Olomoucí uzavírá tabulku soutěže. Litvínov naopak i podruhé doma vyhrál, aniž by sám inkasoval. Severočeši rozhodli třemi góly v posledních osmi minutách, druhou nulu za sebou vychytal díky 26 úspěšným zákrokům Michael Petrásek.

První šanci v utkání měl hostující útočník Červený, který tečoval Koukalovu nabídku, Petrásek ale stál u tyčky a letící puk ukryl do lapačky. Na druhé straně vypálil dvakrát od modré čáry Gula, ani jeden jeho pokus však Sedláčka neohrozil. V osmé minutě vypálil od modré čáry Kubát, Sedláček se štěstím zasáhl a našel kotouč mezi betony. Poté se vyznamenal domácí brankář: Pláněk zacílil do horního růžku, ale Petrásek výtečně zasáhl.

V úvodu druhé části ujel Červený, jenže ani tváří v tvář Petráskovi neuspěl - strážce domácí branky se natáhl na brankové čáře a vykopl puk levým betonem. Poté měli herní převahu Severočeši, ale k vedoucí brance jejich snaha nevedla. Na další šanci diváci čekali až do 34. minuty, Jarůšek při ní jedovatou střelou švihem prověřil Petráska. Na druhé straně se puk šťastně odrazil ke Gerhátovi, ten ale z ostrého úhlu trefil pouze připraveného Sedláčka.

Do závěrečné třetiny vstoupili lépe domácí. Lukeš střelou z mezikruží těsně minul tyčku Sedláčkovy branky a následnou bombu Skleničky hostující brankář chytil. Úvodní a zároveň i vítěznou branku si připsal v 53. minutě při přesilovce norský obránce Sörvik, který od modré čáry propálil nezadržitelně vše, co mu stálo v cestě.

Hosté se pak odhodlali dvě minuty před koncem ke hře bez brankáře, ta se jim ale hrubě nepovedla. V 59. minutě totiž domácí dvakrát skórovali. Nejprve se trefil Černý a za 44 vteřin - rovněž do prázdné branky - kapitán Trávníček. Hosté tak opět o něco prohloubili svou herní i výsledkovou krizi, naopak Litvínov i podruhé doma zvítězil a Petrásek si opět připsal čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Očekávali jsme, že přijede soupeř s taktikou zlomit špatné výsledky. Věděli jsme, že Hradec bude chtít vyhrát. Zlepšenou defenzivu, která nám v Plzni nevyšla a s Libercem už byla lepší, jsme dnes potvrdili. Šanci nebylo na obou stranách mnoho. Bylo to vyrovnané utkání. Nám se podařilo rozhodnout v přesilové hře. V závěru jsme ubránili dlouhé oslabení. Výborně nám zachytal brankář Petrásek."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Do Litvínova jsme jeli s pokorou, chtěli jsme to tady zlomit a nastartovat sezonu. Do utkání jsme vstoupili dobře, podali jsme lepší výkon než doma s Brnem, bojovnější, soudržnější. Bohužel naše střelecká nemohoucnost rozhoduje o zápasech. Nefungují nám přesilové hry. Zápas byl vyrovnaný, o výsledku rozhodla jedna přesilová hra."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 52. Sörvik (J. Černý), 58. J. Černý (F. Lukeš), 59. Trávníček (Nicholls). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 4485.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Dietz, Gula, Kubát, Z. Sklenička, Baránek, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Nicholls, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Hradec Králové: J. Sedláček - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jarůšek, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Vopelka - J. Dvořák, Zigo, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.