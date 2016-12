Praha - Naposledy před Štědrým dnem vyjedou ve čtvrtek hokejisté na led k bojům o extraligové body. Ve 31. kole, které se odehraje netradiční den, dojde na třetí východočeské derby sezony, v němž Hradec Králové přivítá Pardubice. Vedoucí Třinec si může upevnit pozici v čele proti posledním Karlovým Varům. V akci bude kompletní čtrnáctka extraligového pelotonu.

Hradec Králové se začal prezentovat vyrovnanějšími výkony, ale protože v úterý nehrál, derby bude pro něj první zápas po reprezentační pauze. "Hráči už to v hlavách mají a věřím, že budeme dobře připraveni. Tím, že je to derby s Pardubicemi, se natěšení ještě umocňuje," řekl kouč Václav Sýkora.

"Z výkonů mám teď samozřejmě lepší pocit, ale přesto je ještě pořád co zlepšovat. Máme pořád rezervy, na kterých musíme pracovat. Zlepšili jsme obrannou činnost, ale pořád máme problémy v koncovce, proměňování šancí a ve využívání přesilových her," doplnil Sýkora. V sestavě už by mohl být uzdravený Dej.

Pardubice si naopak stihly přes solidní výkon připsat prohru s Libercem (2:3). "Úterní porážku musíme hodit za hlavu, zápasy jdou v rychlém sledu. Mountfield v úterý odpočíval, my jsme hráli s Libercem. Nechci spekulovat, co je výhodnější. Sparta však taky hrála u nás po utkání Ligy mistrů v Bernu a přehrála nás," připomněl hostující kouč Pavel Rohlík.

Třinec vévodí soutěži o čtyři body před obhájcem titulu Libercem. I díky úterní výhře proti Spartě. "Těší nás, že jsme po reprezentační pauze začali výhrou nad tak silným soupeřem a udrželi jsme se na vlně. Budeme to chtít potvrdit i proti Karlovým Varům. Věřím, že zápas odmakáme tak, jak jsme ho odmakali proti Spartě," uvedl asistent trenéra René Mucha.

Energie toužila proti Olomouci snížit ztrátu na desátou příčku, jenže ta naopak porážkou v prodloužení ještě o bod narostla na 11 bodů. "Zvítězit jsme si nezasloužili. Bohužel se nám do zápasu nepodařilo přenést, čemu jsme se věnovali během přestávky," litoval bek Tomáš Dujsík.

Chomutov jako by si liboval v dramatických zápletkách. Hned 13 z dosud odehraných 30 zápasů dovedl do prodloužení či nájezdů. V základní hrací době remizoval už pětkrát za sebou, s Libercem chce ale všechny tři body. "Doufám, že se poučíme z posledních zápasů, zlepšíme se a nebudeme opět dotahovat a vyrovnávat na konci," přál si obránce Jan Rutta.

Liberec utnul dlouho nepoznanou sérii tří zápasů bez bodového zisku. "Jsme strašně rádi, že jsme sérii ukončili, i když nebyla nijak dlouhá. Není příjemné prohrát třikrát za sebou, ale předtím jsme zase měli neskutečnou šňůru výher. Teď to na nás padlo a už jsme nedávali góly tak lehce. Naštěstí jsme to zastavili v Pardubicích a do dalších zápasů můžeme zase jít ve větším klidu," poznamenal útočník Vladimír Svačina.

Kometa v tomto ročníku oba zápasy s Vítkovicemi prohrála, získala v nich jen bod a soupeři vstřelila jediný gól. "Vítkovice výborně brání, vzájemné duely nás stojí spoustu sil. První zápas v Brně hrál náš protivník až na samé hraně možností," řekl asistent brněnského trenéra Petr Haken, jenž věří v navázání úspěšných výsledků na domácím ledě před reprezentační přestávkou.

"Předpokládáme, že Vítkovice opět postaví svou hru na výborné defenzivě. Musíme proto více střílet a tlačit se do branky," dodal Haken. Kometě bude chybět Nečas, jenž se chystá s reprezentační dvacítkou na MS v Kanadě, na marodce jsou brankář Čiliak, obránce Kováčik a útočník Kvapil. V sestavě Brna se tak objeví Roman Erat, který hraje v Třebíči. Nastoupí v útoku společně s bratrem Martinem.

Vítkovice naskočí poprvé po reprezentační přestávce. Jenže v dost okleštěné sestavě. Mimo hru zůstávají dlouhodobě zranění Szturc a Balán, hrát nejspíš nebude ani Urbanec a Koloucha s Tyborem schvátila viróza s vysokými horečkami. Ale už v prvním duelu na brněnském ledě postrádali Ostravané řadu hráčů a vyhráli v nájezdech 1:0.

"To už je dávno, to neřešíme. Ale vnímáme to. A hráčům se to snažíme pořád vštěpovat, že zápasy jsou především o nás. Pokud odvedeme maximální a poctivý výkon plný nasazení, bojovnosti, osobní zodpovědnosti, tak se to podařit může," věří trenér Pavel Trnka.

Toho čeká oficiální extraligová premiéra na střídačce s Vladimírem Vůjtkem starším, jenž mužstvu vypomáhá při neúčasti Jakuba Petra, který je v zámoří s reprezentační dvacítkou. "I nadále funguje konzultační trojúhelník. S Kubou jsme neustále po telefonu v kontaktu a všechno dopodrobna probíráme. V tomto směru se nic tak zásadního nemění. Pan Vůjtek byl s námi na střídačce už v předešlých zápasech, takže ani pro hráče to nebude nic nového," podotkl Trnka.

Zlín se po výměně trenérů výsledkově chytil. Z posledních pěti zápasů Berani čtyřikrát vyhráli a získali 10 bodů. "Chtěli bychom úspěšnou cestu potvrdit, tým se dostal do herní pohody. Zlepšili jsme i produktivitu," poznamenal trenér Robert Svoboda před duelem s Plzní.

"Plzeň velmi dobře brání, dostává málo gólů. V minulém kole mě překvapila vítězstvím nad Kometou. Hru soupeře jsme si rozebrali, pokusíme se najít, co na něj bude platit," dodal Svoboda. Stále bude postrádat zraněného Gaga a nejistý je start Holíka s Bukartsem, kteří chyběli v posledním vítězném duelu v Mladé Boleslavi.

Ani jedenáctá Plzeň, jež má na Zlín k dobru dva body, nemá na rozdávání. "Potřebujeme body, ať hrajeme se silnějšími nebo slabšími soupeři. Paradoxně možná zvládáme lépe zápasy s papírově silnějšími. Navíc si myslím, že hrajeme lépe venku než doma," domnívá se asistent Jiří Hanzlík.

"Potřebujeme přes svátky nasbírat co nejvíc bodů. Jde to rychle za sebou a každý zápas je důležitý. Pořád doháníme ztrátu z nepovedeného úvodu sezony. Potřebujeme udělat šňůru dobrých výsledků, abychom chybějící body nasbírali zpátky," řekl útočník Jakub Lev.

Devátá Mladá Boleslav přivítá čtvrtý Litvínov. Olomouc hostí pátou Spartu. "Čeká nás utkání se soupeřem, jenž dozajista předvede velmi bojovný výkon. Nepředpokládám, že padne mnoho gólů, takže naším cílem je hrát disciplinovaně bez zbytečných vyloučení," řekl asistent Sparty Zdeněk Moták.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy 31. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Energie Karlovy Vary (14.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:0, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 30 zápasů/25 bodů (13 branek + 12 asistencí) - Tomáš Rachůnek 30/14 (5+9). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,61 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,30 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,48 a 91,56 - David Honzík 3,09 a 89,27, Tomáš Závorka 3,09 a 88,34. Zajímavosti: Oceláři vyhráli pětkrát za sebou, z toho třikrát v prodloužení.

Energie prohrála šest z posledních sedmi utkání a získala v nich jen šest bodů.

Venku Karlovy Vary prohrály čtyřikrát za sebou a dosáhly v této sérii na jediný bod.

Oceláři ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodovali při skóre 12:0. Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 8:2, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 31/28 (7+21) - Tomáš Rolinek 27/21 (8+13). Statistiky brankářů: Patrik Rybár 1,97, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Ondřej Kacetl 2,63, 91,27 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Hradec Králové doma čtyřikrát za sebou naplno bodoval.

Dynamo prohrálo čtyři z posledních pěti zápasů a získalo v nich jen čtyři body.

Hradec Králové ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodoval.

Mountfield se po čtvrtečním derby představí v extralize znovu až 3. ledna, kdy hostí Liberec. V závěru prosince jej totiž čeká Spenglerův pohár v Davosu.

Pardubický útočník Petr Sýkora dnes slaví 38. narozeniny.

Útočník Dynama Tomáš Rolinek může sehrát 600. zápas v české extralize. Piráti Chomutov (7.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 30/31 (13+18) - Petr Jelínek 30/22 (10+12). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,85, 88,91 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,90, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Roman Will 1,60, 93,85 a pětkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,73, 92,27 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Piráti bodovali pětkrát za sebou: třikrát vyhráli v nastavení a dvakrát prohráli v prodloužení.

Liberec v úterý zabral po třech zápasech bez bodů a vyhrál v Pardubicích 3:2. Z posledních 19 utkání má 15 výher. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Verva Litvínov (4.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 2:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 27/23 (9+14) - František Lukeš 31/26 (11+15). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,67 a 91,81 - Jaroslav Janus 1,75, 93,57 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Hübl 3,47 a 86,41. Zajímavosti: Mladá Boleslav vyhrála jen dva z posledních osmi zápasů, v kterých získala jen sedm bodů.

Litvínov bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. PSG Zlín (12.) - HC Škoda Plzeň (11.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 28/23 (12+11) - Dominik Kubalík 30/24 (16+8). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,00, 90,09 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75 - Matěj Machovský 2,43, 91,84 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77. Zajímavosti: Zlín vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a nasbíral v nich deset bodů.

Plzeň v úterý doma zdolala Kometu Brno 2:1 v prodloužení a vyhrála třetí z posledních devíti zápasů. HC Olomouc (10.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Juraj Mikúš 28/17 (9+8) - Lukáš Pech 27/31 (12+19). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,33, 90,55 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33 - Tomáš Pöpperle 2,37, 90,37 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,33, 95,18 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,49, 89,52 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: Olomouc doma vyhrála tři z posledních čtyř zápasů.

Sparta v úterý prohrála v Třinci a nebodovala poprvé po devíti zápasech. Byla to teprve druhá porážka Pražanů z posledních deseti utkání. HC Kometa Brno (3.) - HC Vítkovice Steel (8.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1 po sam. nájezdech, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 26/31 (11+20) - Ondřej Roman 29/16 (8+8). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,31, 91,36 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,62 a 88,76 - Patrik Bartošák 2,22, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,37 a 92,63. Zajímavosti: Kometa doma vyhrála čtyřikrát za sebou a ztratila v této sérii jediný bod.

Vítkovice pětkrát za sebou bodovaly, z toho jednou naplno, dvakrát uspěly v prodloužení a dvakrát prohrály v nastavení

Ostravany čeká první duel po reprezentační pauze.

Vítkovický útočník Erik Němec dnes slaví 23. narozeniny.