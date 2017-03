Praha - Středečním soubojem Hradce Králové s Kometou Brno začnou semifinálové bitvy v hokejové extralize. Zatímco hostující celek patří s 11 mistrovskými tituly k nejúspěšnějším českým klubům, Mountfield by už jen postupem do finále opět vylepšil historické maximum Východočechů. V základní části se dařilo lépe Brnu, které ze čtyř vzájemných utkání uspělo třikrát.

"Kometa bude určitě a zcela bezesporu těžkým soupeřem. Je to tým, který byl pasovaný už před sezonou za jednoho z největších aspirantů na titul. My na to samozřejmě nechceme brát ohled a toužíme uspět," řekl ČTK královéhradecký trenér Václav Sýkora. Na hře nebude jeho tým v porovnání s úspěšným čtvrtfinále s Litvínovem (4:1 na zápasy) nic radikálně měnit. "Spíše budeme přirozeně reagovat na vývoj utkání a hru soupeře," podotkl Sýkora.

Své svěřence připravoval i s přihlédnutím ke vzájemným soubojům v sezoně. "Určitě jsme z toho čerpali, i když ty zápasy jsou samozřejmě každý v jiné fázi sezony. Ale jsou tam věci, které se opakují. Snažili jsme se to jen maximálně aktualizovat. I podle té série, kterou Brno odehrálo proti Spartě," připomněl Sýkora nečekaně hladký postup Komety přes loňského finalistu ve čtyřech utkáních.

Pro pohodu týmu si přeje do série dobře vstoupit. "Vstupu přikládáme velkou důležitost. Bez ohledu na to, zda hrajeme doma nebo ne. Já osobně v tom zase až tak velkou výhodu nevidím. Ale ten začátek je určitě moc důležitý. I když nemusí být rozhodující, jak jsme si potvrdili v sérii s Litvínovem, kdy jsme na úvod prohráli," uvedl Sýkora.

"Hraju s Kometou rád, hraje se mi proti nim dobře. Myslím, že by to mohla být velice dobrá série. Ale bude to zase o tom, jak my k tomu přistoupíme. Tohle mužstvo má obrovskou sílu a teď jde jen o to, aby se podařilo to z těch kluků tady vyždímat," prohlásil kapitán královéhradeckého týmu Jaroslav Bednář.

Hokejisté Komety měli po čtvrtfinálové sérii se Spartou dlouhé desetidenní zápasové volno. Kromě tréninků jej vyplnili dvakrát dvoudenním odpočinkem a pauza posloužila také k doléčení šrámů.

"Jsme rádi, že už můžeme jít znovu do boje. Vzhledem ke dlouhé přestávce je pro nás příznivější, že začínáme semifinále už ve středu. Čekat až do pátku by bylo trochu horší," pochvaloval si trenér hokejistů Komety Kamil Pokorný.

Stejně jako před duely se Spartou nechce ani před semifinále hovořit o taktice. "Hlavně se chceme soustředit na naši hru, což je priorita. Pilovali jsme některé věci. Jméno soupeře jsme se dozvěděli až v pátek. Od neděle se připravujeme na další sérii," dodal Pokorný.

Dlouhodoběji příznivější bilanci Komety ve vzájemných duelech nepovažuje za výhodu. "Bilance ze základní části je pryč. Stejná byla naše negativní bilance se Spartou. To si vůbec do hlav nedáváme. Těžko se vybere mezi čtyřmi nejlepšími celky," řekl brněnský kouč.

Nemyslí si, že současná hra Hradce stojí a padá pouze s lídrem týmu Bednářem. "V kádru našeho soupeře jsou další hráči, kteří mají svou kvalitu. My jsme na tom po této stránce stejně. Známe, jakým způsobem hraje Hradec, který je dobrý směrem do obrany," řekl Pokorný.

"Svou kvalitu předvedl Hradec už minulou sezonu. Mají v kádru šikovné hráče, každý rok posílili. Odehráli moc dobré zápasy. Do semifinále postoupili zaslouženě," doplnil útočník Hynek Zohorna.

Na marodce Komety je pouze zraněný obránce Jan Štencel, nejistý je start útočníka Jana Káni.

Utkání začne v 17:20, přímým přenosem ho vysílá ČT sport. Ve stejnou dobu a na stejném místě začne ve čtvrtek i druhé utkání semifinálové série.

Statistické údaje před zápasy semifinále extraligy - 29. a 30. března: -------- Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Kometa Brno (6.). Začátky: středa 17:20 (ČT sport), čtvrtek 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:3, 5:1, 3:4, 3:4 v prodl. (nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 1 branka + 4 asistence - Vojtěch Němec 0+4). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči v play off: Jaroslav Bednář 5 zápasů/7 bodů (1 branka + 6 asistencí) - Vojtěch Němec 4/7 (4+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 49/47 (11+36) - Marek Kvapil 49/40 (15+25). Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár průměr 1,80 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,74 procenta a jednou udržel čisté konto - Marek Čiliak 1,96 a 93,33. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: - Hradec Králové dosáhl postupem do semifinále historického úspěchu. Dosud nejlepším umístěním pro něj byla pátá místa v sezonách 2014/15 a 2015/16. Po získání extraligové licence po přestěhování HC Mountfield z Českých Budějovic v roce 2013 hrál třikrát za sebou ve čtvrtfinále a pokaždé vypadl. - Jedenáctinásobný vítěz federální ligy Brno od roku 2009, kdy se znovu usadilo v nejvyšší soutěži, bylo v semifinále třikrát a v letech 2012 a 2014 došlo až do finále. V obou případech získalo stříbro. Před dvěma roky vypadla Kometa v boji o finále s mistrovským Litvínovem. V semifinále Brňané uspěli také v roce 1971 a podlehli v boji o titul. Na kontě mají triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Kometa je druhým nejúspěšnějším klubem v historii po nyní prvoligové Dukle Jihlava, jež má 12 titulů. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát. - Královéhradecký útočník Richard Jarůšek je odchovancem Komety, ale odešel v roce 2008 z juniorského týmu v 17 letech do Saginawu do zámořské OHL. Za první tým v Brně nikdy nehrál. Obránce Martin Pláněk hrál v Brně v dorostu v 15 letech v sezoně 2006/07 a slovenský útočník Rastislav Dej ve stejném ročníku nastupoval za Kometu v juniorech. - Brněnský útočník Jan Hruška působil v tehdy prvoligovém Hradci Králové s přestávkami mezi sezonami 2007/08 až 2010/11. Forvard Hynek Zohorna vyrůstal v hradecké mládeži, naposledy hrál v ročníku 2007/08 za juniory. - Mountfield vyhrál čtyřikrát za sebou, ve čtvrtfinále po úvodní domácí porážce (2:3) vyřadil Litvínov 4:1 na utkání. - Kometa ovládla čtvrtfinálovou sérii se Spartou 4:0 a v součtu se základní částí vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. - Ve vzájemných utkáních o extraligové body jen málokdy vyšel tým, který hrál v domácím prostředí, naprázdno. Od přestěhování Mountfieldu do Hradce Králové se oba celky zatím nepotkaly v play off, v základní části spolu odehrály 16 utkání. Kometa doma v osmi z nich neztratila ani bod, venku dokázala dvakrát uspět v základní době a jednou v prodloužení.