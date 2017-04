Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 30. března v Hradci Králové. Zleva Michal Dragoun z Hradce a Martin Erat z Brna.

Praha - Hokejisté Hradce Králové a Brna svedou ve čtvrtečním pátém utkání semifinále play off extraligy za stavu 2:2 v sérii bitvu o mečbol. Díky vydřené výhře v nájezdech v posledním utkání na ledě Komety zvedli Východočeši hlavu a po předchozím debaklu 0:8 se tak výhoda domácího prostředí přestěhovala zpět na jejich stranu. Zápas začne úvodním buly v 17:20. A jisté je, že hrát se bude ještě minimálně v sobotu v Brně.

Mountfield v semifinále zatím nevedl, což by rád ve čtvrtek změnil. "Budeme se snažit hrát doma tak, jak jsme hráli minule v Brně. Fyzicky, kontaktně a cpali se do branky. Víme, že proti nim nejde hrát hokej nahoru dolů. Kometa má velice dobré mužstvo, fyzická hra na ně ale platí. Musíme na ledě nechat všechno. Udělali jsme strašně důležitý krok, myslím, že teď je zase na řadě Brno, aby ukázalo, co v nich je," prohlásil kapitán týmu Jaroslav Bednář.

Podobný recept na úspěch vidí i další klíčová opora královéhradecké ofenzivy Tomáš Knotek. "Musíme hrát i nadále důrazně. Nesedí to žádnému týmu. Brno má čtyři výborné lajny a všechny můžou dát gól. My musíme dohrávat všechny hráče. A je jedno, kdo z nich to je," prohlásil autor vítězné trefy z nájezdů v zápasu číslo čtyři.

"Doma nás poženou diváci. Vyhráli jsme ten čtvrtý zápas, takže bychom na tom měli být psychicky trochu lépe. Ale Brno je zkušené mužstvo a nemyslím si, že ho to nějak poznamená. Je to 2:2 na zápasy a série bude ještě dlouhá," předpověděl Knotek.

Prohra po nájezdech v posledním vzájemném duelu hokejisty Komety nerozhodila. "Nálada v týmu je dobrá. Jedeme do Hradce s velkým odhodláním vyhrát," řekl trenér Brňanů Kamil Pokorný, který byl navzdory dvěma prohrám s výkony svých svěřenců ve všech utkáních spokojen.

"Dva zápasy se nám výsledkově nepovedly, herně jsme však ani v jednom utkání nepodali špatný výkon. Při prohrách šlo z naší strany jen o horší koncovku a chyběl větší důraz před brankou. To chceme ještě zlepšit," dodal Pokorný.

Vyslovil spokojenost i s tím, že ve třech ze čtyř zápasů udrželi jeho svěřenci v základní hrací době čisté konto. "Je to však jen hra s čísly. Na této statistice je zajímavé, že Hradec nedal v Brně 140 minut branku. Přitom si veze vítězný zápas. To zaslouží zařazení do rarit. Nám chytá výborně brankář Marek Čiliak," pochvaloval si brněnský kouč.

Obránce Komety Michal Gulaši očekává opět ze strany Hradce důraznou a tvrdou hru. "Nesmíme se nechat rozhodit. Důležité bude spoléhat na naši hru. A také se nesmíme dopouštět zbytečných faulů, neboť Hradec má výborné přesilovky," řekl Gulaši.

V brněnské sestavě ještě bude i útočník Martin Nečas, kterého v příštím týdnu čeká mistrovství světa osmnáctiletých na Slovensku.

Statistické údaje před čtvrtečním pátým zápasem:

Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Kometa Brno (6.).

Začátek: 17:20 (ČT sport).

Stav série: 2:2.

Výsledky zápasů v sérii: 0:2, 3:0, 0:8, 1:0 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Knotek 4 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Ondřej Němec 4/3 (3+0).

Nejproduktivnější hráči v play off: Tomáš Knotek 9/8 (4+4) - Vojtěch Němec 8/7 (4+3).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 49/47 (11+36) - Marek Kvapil 49/40 (15+25).

Statistiky brankářů v sérii: Patrik Rybár průměr 1,26 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 95,33 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 12,00 a 55,56 - Marek Čiliak 0,70, 97,12 a třikrát udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár 1,56, 93,94 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 12,00 a 55,56 - Marek Čiliak 1,31, 95,09 a třikrát udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68.

Zajímavosti:

- Mountfield dvě ze tří porážek v letošním play off utrpěl doma. Podlehl shodně v prvních duelech sérií čtvrtfinále s Litvínovem (2:3) i semifinále s Kometou (0:2).

- Kometa v letošním play off vyhrála venku tři ze čtyř zápasů. Uspěla při obou vystoupení ve čtvrtfinále na ledě Sparty (3:2 a 3:2 v prodloužení) i v prvním semifinále v Hradci (2:0). V druhém duelu boje o finále na východě Čech podlehla 0:3.

- Hradec Králové se může pochlubit v play off nejlepší hrou v oslabení s úspěšností 90,70 procenta, když inkasoval čtyři branky v 43 přesilovkách soupeřů. Kometa je druhá s úspěšností 88,89 procenta (4 inkasované góly z 36 oslabení).

- Ani v jednom ze čtyř dosud odehraných semifinálových utkání mezi Východočechy a Kometou neskórovaly oba celky.