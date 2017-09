Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 6. dubna v Hradci Králové. Zleva Ondřej Němec z Brna, Alexandre Picard z Hradce Králové a brankář Marek Čiliak z Brna.

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 6. dubna v Hradci Králové. Zleva Ondřej Němec z Brna, Alexandre Picard z Hradce Králové a brankář Marek Čiliak z Brna. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Góly v prvních minutách první i druhé třetiny značně pomohly hokejistům Brna k vítězství v Hradci Králové ve 2. kole extraligy. Mountfield podlehl Kometě 2:4 a zatímco úřadující mistr tak podruhé v sezoně vyhrál, Východočeši nemají na svém kontě ani bod.

Zápas začal pro Hradec naprosto strašidelně. Hned v první minutě se dorážkou střely prosadil zkušený obránce Ondřej Němec. Zadák zakončil precizně, brankář Sedláček neměl šanci. Gólman však domácí podržel hned dvakrát v následujících pár desítkách vteřin. Lapačkou perfektně zasáhl pro střelám zblízka v podání Malleta a Vincoura.

Domácí sice postupně opticky vyrovnali hru, ale během první dvacetiminutovky měli jen jednu vyloženou možnost ke skórování. Ve vlastním oslabení ukradl Brňanům puk Koukal, v úniku se však dostal příliš blízko k Čiliakovi a blafák už nedotáhl.

Druhá část začala pro domácí stejně smutně. Opět inkasovali v úvodní minutě, tentokrát se zblízka prosadil Tomáš Svoboda. Ve 26. minutě navíc využil chybu v rozehrávce Haščák a rychlou střelou překonal Sedláčka.

Východočeši dostali příležitost na zvrat od Gulašiho, který drsně narazil na mantinel Cingela a byl vyloučen pět minut a do konce utkání. Z přesilovky dlouho nic nebylo, až přišel další hostující faul. Výhodu pět na tři Hradec zužitkoval za deset vteřin - Červený využil nahrávku od kapitána Bednáře.

Jenže domácí úřadujícího mistra příliš nevystrašili. Ještě ve druhé třetiny Kometa opět utekla na třígólový rozdíl. Po Hruškově dloubnutí propadl puk Sedláčkovi pod rukou.

Tento gól byl poslední, který bývalý brankář Zlína dostal, do třetí třetiny poslali hradečtí trenéři náhradníka Pavelku. Hradec trojka (uvažovaná jednička Rybár je zraněný) předvedla v prvním oslabení dva skvělé zákroky, ale ani tento tah Hradci nepomohl. Mountfield sice ještě snížil, tečí se prosadil Köhler, ale Brno dál zápas v klidu kontrolovalo.

Václav Sýkora (Hradce Králové): "Proti Brnu jsme podali špatný výkon. Inkasovali jsme hned v první minutě. Nevím, jestli na nás měl takový dopad ten gól, ale pak nám deset minut trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Vyrovnali jsme hru, i když jsme neměli moc šancí. Jenže na začátku druhé třetiny jsme dostali druhý gól. Potom na nás sedla nervozita, nedali jsme si pořádnou přihrávku. To nás provázelo do konce zápasu, který si Kometa už kontrolovala."

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme výborný vstup do zápasu, dali jsme branku hned v první minutě. Měli jsme výborný pohyb a myslím, že v první třetině jsme měli ještě tři gólové situace, které jsme ale nedali. I ve druhé části byl úvod z naší části výborný, dobře jsme bruslili, dali jsme další dva góly. Jedinou těžkou chvíli v zápase jsme zažili při pětiminutovém oslabení, následně jsme šli do třech a Hradec nám dal gól. Přesto jsme zvládli oslabení velmi dobře. Třetí třetinu jsme odehráli odpovědně, nepouštěli jsme Hradec do tlaku a šancí. Zápas jsme zvládli na výbornou díky výborné hře celého mužstva."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. Červený (Bednář, F. Pavlík), 54. Köhler (Cibulskis, Koukal) - 1. V. Němec (Štencel), 21. T. Svoboda (J. Hruška, O. Němec), 26. Haščák, 39. J. Hruška (M. Erat, T. Svoboda). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - J. Svoboda, Zavřel. Vyloučení: 8:3, navíc Gulaši (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5275.

Hradec: J. Sedláček (41. J. Pavelka) - F. Pavlík, Gregorc, Cibulskis, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Bednář, Koukal, Cingel - Jarůšek, Džerinš, Červený - Köhler, Kukumberg, Šimánek - Vopelka, Miškář, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

Brno: Čiliak - O. Němec, J. Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, T. Svoboda - Vincour, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Haščák, Dočekal, J. Káňa. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.