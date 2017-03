Praha - Semifinálová série play off hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Kometou Brno se v neděli přesune na jih Moravy za nerozhodného stavu 1:1. Oba týmy tam mají procentuální stejnou šanci postoupit do finále, pokud však chce Mountfield pokračovat v nejúspěšnější sezoně v klubové historii, musí změnit nelichotivou bilanci. Od svého návratu mezi elitu v roce 2013 pod Špilberkem prohrál všech osm zápasů.

Východočechy však série nezdarů netrápí. "I v Litvínově jsme měli v této sezoně špatnou sérii. Nevidím důvod, proč na to myslet. Play off je úplně něco jiného, jiný hokej. Uděláme vše pro to, abychom alespoň jeden zápas urvali. Pojedeme tam s pokorou a budeme hrát naplno," řekl kapitán Jaroslav Bednář odhodlaně.

Hradec Králové totiž v úvodu semifinále přesně zopakoval scénář ze čtvrtfinálové bitvy s Litvínovem. Nejprve po špatném výkonu prohrál, o 24 hodin později však podal výrazně zlepšený výkon a soupeře přehrál. "Víc jsme dohrávali souboje, chodili do branky a vyšly nám přesilovky," popsal změny útočník Jiří Šimánek.

Kometa si sice ve čtvrtek v Hradci Králové připsala po pěti výhrách první prohru v play off, se stavem 1:1 však domů odjížděla spokojena. "Prohra pro nás není nic nového. Nevím, zda někdo čekal, že přejedeme 4:0 Spartu, pak stejně Hradec a ve finále Liberec nebo Chomutov. Je to play off, hraje se o každý bod. Opět to byl vyrovnaný zápas, nebylo to nic jednoznačného," řekl obránce Jozef Kováčik.

Ani Brňané sérii domácích výher neřeší. "Play off a základní část jsou rozdílné soutěže. Osobně bych na to nebral ohled. Je pěkné, že jsme s nimi vyhráli, ale teď začala nová série a hraje se o všechno. Teď uděláme vše pro to, abychom sérii naklonili na naši stranu, naši fanoušci nám pomohou," věří slovenský bek.

"Musíme se držet své hry, od které jsme ve druhém utkání trochu ustoupili," řekl trenér hokejistů Brna Kamil Pokorný, který označil za hlavní příčinu porážky zbytečné fauly. "Dopustili jsme se faulů v době, kdy nám nic nehrozilo. V přesilovkách jsme Hradci povolili, aby se dostal do tempa. Toho se musíme v následujících duelech vyvarovat," dodal Pokorný.

Oba týmy se zatím mohou maximálně spolehnout na své brankáře. V prvním duelu vychytal nulu brněnský Marek Čiliak, ve druhém hradecký Patrik Rybár. I proto trenér Mountfieldu Václav Sýkora předpokládá, že i nadále bude duel velkou bitvou. "Těžko předvídat, jak budou zápasy dále pokračovat, ale myslím si, že moc gólů padat nebude. Myslím si, ale že to budou bitvy," řekl zkušený kouč.

Statistické údaje před zápasy semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 2. a 3. dubna: HC Kometa Brno (po základní části 6.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátky: neděle 17:20 (ČT sport), pondělí 17:20 (ČT sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 0:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Marek Kvapil, Martin Nečas oba 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Jaroslav Bednář, Roman Kukumberg, Jiří Šimánek všichni 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Vojtěch Němec 6/7 (4+3) - Jaroslav Bednář 7/8 (2+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 49/40 (15+25) - Jaroslav Bednář 49/47 (11+36). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 1,53 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,34 procenta a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 0,51, 98,08 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,82, 93,64 a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 1,43, 94,32 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84. Zajímavosti: Mountfield vyhrál venku třikrát za sebou - v posledním kole základní části uspěl v Chomutově (3:1) a pak v obou čtvrtfinálových zápasech v Litvínově (4:1 a 2:1).

Kometa doma vyhrála třikrát za sebou. V 51. kole zdolala Chomutov (3:1) a pak uspěla v obou duelech čtvrtfinále proti Spartě (4:3 v prodloužení a 4:1).

Brňané naplno bodovali ve všech osmi vzájemných zápasech na domácím ledě v extralize.

Brněnský brankář Marek Čiliak oslaví v neděli 27. narozeniny.