Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v 25. kole extraligy Jihlavu 5:2 a připsali si tak šestou výhru za sebou. Dvěma góly se o ni zasloužil útočník Bedřich Köhler. Domácí však přišli o kapitána Jaroslava Bednáře, který se zranil. Jihlava prohrála počtvrté v řadě a je i nadále poslední.

V první třetině to rozhodně nevypadalo, že hraje druhý celek tabulky s čtrnáctým. Jihlava byla velmi kousavá, nepříjemná v obraně a také nebezpečná v útoku. Ve 4. minutě to dokumentoval obránce de la Rose, který vypálil skrytou ránu mezi hráči a gólman Pavelka musel ukázat výborný zákrok.

Pavelka nastoupil podruhé v řadě, protože tradiční jednička Rybár se necítil před utkáním dobře. Místo náhradníka proto narychlo zaujal mladík Bartozel, jenž ještě necelou hodinu před zápasem seděl jako dvojka na střídačce při zápase hradecké juniorky proti Karlovým Varům.

Pavelka byl stejně jako v úterý ve Vítkovicích výborný a Mountfieldu také pomohla šťastná náhoda. V 6. minutě útočník Miškář nahrával před branku a jeden z hostů srazil puk za gólmana Škarka. Miškář si tak připsal první extraligový gól.

V dalších minutách se hrál bojovný hokej. Hradec mohl posunout do výraznějšího vedení dvakrát Džerinš, ale jednou těsně minul a podruhé s kapitánem Bednářem překombinovali únik dvou proti jednomu.

Duklu těsný stav povzbudil a ve 24. minutě udeřila. Skvělou střelou z voleje se trefil přesně do horního rohu Jiránek. Pavelka neměl šanci zasáhnou. Poté však domácí dvakrát podržel při Hubáčkově opakované šanci.

V 27. minutě přišla nepříjemnost pro domácí celek: Při přesilovce se zranil matador Bednář, který o pár desítek vteřin později odjel do kabiny a do hry už nezasáhl. To už ale Hradečtí vedli, v početní výhodě namířil do horního rohu Džerinš. Jihlava mohla ještě do konce druhé třetiny vyrovnat, ale Pavelka famózně zasáhl při přesilovce hostů čtyři proti třem při Dostálkově možnosti.

Začátek třetí části vyšel domácím. Ve 43. minutě Škarek špatně rozehrál, čehož využila dvojice Dragoun - Köhler. Druhý z nich překonal gólmana chytrým pokusem z úhlu.

Od té chvíle Jihlava přitvrdila, ale do šancí se nedostávala. Naopak v 50. minutě se podruhé prosadil Köhler, nejlepší hradecký střelec. Jihlava ještě snížila výstavní ranou Stříteského, ale Hradec kontroval v poslední minutě gólem Červeného a výhru už v poklidu uhájil.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Byl to těžký zápas. Do první třetiny jsme vstoupili špatně, Jihlava měla na začátku tři vyložené šance. Paradoxně jsme nakonec první třetinu vyhráli. Pak se náš výkon zlepšil, ale byl to těžký boj se soupeřem, který hrál výborně, hodně bruslil, hrál na hranici tvrdosti. Jsme strašně rádi, že jsme získali tři body a pokračujeme v naší sérii. Patrik Rybár byl ještě ráno na rozbruslení, ale pak jsme se sešli na zápas a kvůli jeho zdravotní indispozici musel do brány Jarda Pavelka. Chytal výborně."

Petr Vlk (Jihlava): "Nebudu to hodnotit moc dlouze, protože výsledek je pro nás krutý. Nemyslím, že vyhrál lepší mančaft, ale šťastnější. Měli jsme čtyřicet jedna střel, byla tam aktivita. Kluci se nutili do střelby, což nám v posledních utkáních trošku vázlo. Ale, jak jsem říkal, domácí byli šťastnější. Oni nastaví hokejku a spadne jim to tam. My se na ten gól nadřeme trošku víc."

Mountfield Hradec Králové - HC Dukla Jihlava 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Miškář (Graňák), 28. Džerinš (Zámorský), 43. Köhler (Dragoun), 50. Köhler (Dragoun, F. Pavlík), 60. Červený (Džerinš, M. Látal) - 24. Jiránek (T. Kubalík, Skořepa), 56. Stříteský (Šidlík, Čachotský). Rozhodčí: Pešina, Bejček - Blümel, Zíka. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 5012.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, R. Pavlík - Bednář, Džerinš, Kukumberg - M. Látal, Koukal, Červený - Cingel, Miškář, J. Veselý. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Jihlava: Škarek - de la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, D. Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Žálčík, F. Seman, Anděl - R. Hubáček, Rys, Rabbit. Trenéři: Vlk a F. Zeman.