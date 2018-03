Rovensko pod Troskami (Semilsko) - Hrad Trosky v Českém ráji bude v této sezoně lákat na únikovou hru nazvanou Čertova mřížka. Roli průvodce po šifrovaných stezkách a místech bude zastávat robot Čenda. Hra bude spuštěna zřejmě už během května, řekl ČTK kastelán Lubomír Martínek mladší. Trosky jsou nejnavštěvovanějším hradem v Libereckém kraji. Na zříceninu nedaleko Turnova vyšlo loni přes 112.000 turistů.

"Robot už je připravený, naprogramovaný, ale ještě se dolaďují některé detaily hry," uvedl Martínek. Obdobnou zábavu žádná jiná památka v kraji zatím nenabízí a v celém Česku budou Trosky s podobnou hrou po hradu Křivoklát druhé. "Myslím, že to přitáhne spoustu lidí. Únikové hry jsou teď docela velký trend," řekl kastelán.

Hra je zatím jen v češtině. Určená je pro dva až šest lidí, kterým zabere zhruba 90 minut. "Bude se vázat k několika pověstem o Troskách," naznačil Martínek. Podle některých legend je zde ukryt poklad nebo odtud vede brána do pekel. Pod hradem se údajně nacházejí rozsáhlá sklepení a v bludišti pískovcových skal a trhlin jsou jeskynní prostory s jezírky.

Hru vytvořili Martin Šedivý a Adam Plháček. Od běžných únikových her se bude odlišovat tím, že týmy nebudou pátrat po tajemstvích a kódech uvnitř místnosti, ale objevovat je po celém hradě i na cestě k němu. Robot by se mohl stát oblíbeným i u dětí, týmy ho během pátrání ponesou v ruce. "Čenda je robot, který se směje, mluví, komunikuje s lidmi. Ví, kde se nachází, v jaké pozici a když se mu něco nelíbí, tak si postěžuje. Je to takový další člen skupinky," řekla Markéta Jandová, ředitelka nově zřízeného turistického centra Trosky, které se nachází pod hradem ve vesnici Tachov.

Právě v turistickém centru bude možno si robota zapůjčit, objednat ho bude možno i online. Prohlídka s robotem ale bude výrazně dražší než běžné vstupné, které se od této sezony zvedne na Troskách z 80 na 90 korun. Cena za půjčení robota se bude pohybovat mezi 900 až 1200 korunami podle počtu osob ve skupině.

Trosky zahájí sezonu na Velký pátek 30. března. Při běžné prohlídce může návštěvník vystoupat na věž Babu i na vyhlídku pod věží Panna. Je z nich vidět celý Český ráj, Ještěd, Krkonoše, Jizerské hory a za pěkného počasí i další proslulá zřícenina Libereckého kraje - Bezděz.

Hrad Trosky založili ve druhé polovině 14. století pánové z Vartenberka. Archeologické průzkumy však dokazují, že osídlení tu bylo mnohem dříve. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad.