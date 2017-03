Luhačovice (Zlínsko) - Hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře dostaly cenu za nejlepší opravu historických objektů. Získaly titul Památka roku 2016. Soutěž čtvrtým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, výsledky byly vyhlášeny na dnešní konferenci sdružení v Luhačovicích na Zlínsku.

Sdružení založilo soutěž pro větší motivaci majitelů historických objektů k jejich ochraně, do soutěže se mohou hlásit i majitelé objektů, které kulturní památkou nejsou. O titul může usilovat nejen hrad, zámek, kostel, divadlo, ale i vojenský nebo zemědělský brownfield či veřejný prostor.

Hrad Lukov, který přes 30 let opravují dobrovolníci, uspěl s rekonstrukcí věže Svatojánka. "Je na nejvyšším místě hradu. Její rekonstrukce začala od roku 1999, kdy jsme práce dokončili, ale mezitím začaly padat okolní zdi, tak jsme nemohli lidi pustit nahoru. A když jsme opravili zdi, tak jsme zjistili, že nám mezitím zatekla voda do střechy a je potřeba vyměnit celou konstrukci. Povedlo se to v loňském roce," řekl dnes ČTK předseda Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík.

Hrad byl ve 13. století součástí sítě hradů, které tvořily ochranu východní hranice českého království. Za třicetileté války byl střediskem Valachů bojujících za osobní a náboženskou svobodu. Po vypálení a poničení švédskými vojsky chátral, na konci 18. století byl definitivně opuštěn a proměnil se ve zdroj levného stavebního materiálu.

Dačického dům podle starosty Kutné Hory Martina Starého (nez.) chátral přes 20 let. "Byla tam totální rekonstrukce zdiva, oken, podlah, proběhl tam archeologický průzkum. Ten barák vevnitř úplně prokouknul, jsou tam moderní architektonické prvky, je tam propojení stavebních prvků od gotiky až po modernu. Vidíte vedle sebe prosklené betonové schodiště a gotický portál," řekl dnes ČTK Starý. Dům funguje jako vzdělávací a prezentační centrum UNESCO. Rekonstrukce trvala 11 měsíců, stála 70 milionů korun.

Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova (1555 až 1626) je významný pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky gotických prvků. Podle historických záznamů v něm žil slavný šlechtic a literát čtyři roky po svém narození.

V letošním ročníku soutěže bylo přihlášeno 44 objektů, 25 projektů v takzvané menší kategorii, při které rekonstrukce stojí do dvou milionů korun, a 19 projektů v kategorii velké s hodnotou nad dva miliony korun.

V "menší" kategorii byla nominována také Kaple Panny Marie ve Žluticích a Kaplička Vědlice. Vítěz této kategorie získal 50.000 korun. Dvojnásobek si odnesla Kutná Hora coby vítěz "velké" kategorie, nominovány byly i Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka a Stará radnice v Havlíčkové Brod.

Loni získal cenu zrekonstruovaný komplex českokrumlovských klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století, v kategorii menších rekonstrukcí zvítězil Měšťanský dům ze Slavonic na Jindřichohradecku.

Sdružení také již více než 20 let udílí titul Historické město roku. Jeho vítězi náleží odměna milion korun na další opravy památek.