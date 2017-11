Praha - Po brněnském politikovi Svatopluku Bartíkovi, který napsal na facebook, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, bude Pražský hrad požadovat omluvu a pět milionů korun. Peníze případně půjdou do prezidentova volebního fondu. Zeman to řekl v televizi Barrandov. V pořadu se také vyjádřil k několika svým protikandidátům v prezidentské volbě. V minulosti opakovaně uvedl, že to nebude dělat.

Oznámení radního městské části Brno-střed Bartíka může podle Zemana přesvědčit "slabší povahy" k tomu, aby ho nevolili. "Ten člověk je svině, tohle se prostě nedělá," řekl prezident. Volební kampaň se podle něj stává stále špinavější.

Pětimilionová částka podle Zemana vychází ze sumy, kterou v minulosti vysoudil tehdejší prezident Václav Havel s manželkou Dagmar ve sporu na ochranu osobnosti kvůli billboardům, na kterých byl pod nápisem Václavka a Dášenka zobrazen foxteriér olizující zelenou bustu prezidenta Havla.

"Kdybychom to vysoudili, tak to dáme do mého volebního fondu," uvedl prezident. Co ve fondu zbude, půjde pak podle Zemana na dobročinné účely.

Bartík dnes tvrzení o špatném Zemanově zdraví stáhl ze svého facebookového profilu. Počátkem týdne tam napsal, že Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života. Hrad i Zemanův lékař to odmítli, na Bartíka je vedle žaloby podané také trestní oznámení. Bartík dál trvá na tom, že veřejnost má znát zdravotní stav nejvyššího ústavního činitele.

Zeman v poslední době při řadě svých veřejných vystoupení působil dojmem, že má zdravotní problémy. Často působil unaveně, výrazně také zhubl. Při oznámení své kandidatury letos v březnu řekl, že absolvoval vyšetření, které potvrdilo, že má cukrovku a polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při onemocněních cukrovkou. V září podstoupil preventivní prohlídku na počítačovém tomografu (CT), která neodhalila žádný problém, o kterém by se nevědělo. Zprávy o svých zdravotních problémech označil už dřív za špinavou kampaň části médií.

Zeman komentoval protikandidáty, dřív uvedl, že to nebude dělat

Prezident Zeman se v televizi Barrandov vyjádřil k několika svým protikandidátům v prezidentské volbě. Na otázku k bývalému premiérovi a někdejšímu šéfovi ODS Mirku Topolánkovi poukázal na to, že Topolánkův bývalý poradce Marek Dalík nedávno nastoupil do vězení. Další uchazeče o místo prezidenta si podle Zemana koupili miliardáři. Dřív prezident opakovaně uvedl, že se ke svým soupeřům ve volbách nebude vyjadřovat.

"Zcela bez souvislosti s touto kandidaturou konstatuji, že před několika málo dny nastoupil do vězení Marek Dalík," řekl Zeman. Dalík si od pondělka odpykává zbytek pětiletého trestu vězení za podvod při nákupu obrněnců Pandur pro českou armádu v době, kdy byl Topolánek premiérem. Topolánek záměr kandidovat ohlásil v neděli, potřebných deset senátorských podpisů pro to později získal.

Podle moderátora pořadu v televizi Barrandov a jejího majitele Jaromíra Soukupa je Topolánek kandidátem, kterého si koupil miliardář Daniel Křetínský. "Byl tam ještě jeden miliardář, který si koupil pana Kulhánka, tedy s prominutím koupil," doplnil Zeman. Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek kandiduje na prezidenta s podporou 23 poslanců, a to za obnovenou ODA, za kterou stojí miliardář Pavel Sehnal.

Podle Zemana budou o takových uchazečích o místo prezidenta lidé vědět, že jsou koupené loutky. "Kdo se dá koupit, nemá kandidovat na prezidenta, ať kandiduje na obecního radního, tam to tolik nevadí," řekl prezident. Zdůraznil, že jeho si nikdo nekoupil a miliardářem také není.

Zeman, který pro svou kandidaturu získal víc než 113.000 podpisů občanů, se dnes vyslovil pro odstranění možnosti usilovat o funkci prezidenta s podporou poslanců nebo senátorů. "Je to relikt parlamentní volby prezidenta," řekl. "Když nedokážete najít 50.000 podporovatelů, tak chcete vyhrát prezidentské volby?" zeptal se s poukazem na to, že v Česku je zhruba 8,5 milionu lidí s volebním právem. Prezidentskou kandidaturu je možné podat s minimálně 50.000 podpisy občanů, nebo 20 podpisy poslanců, nebo deseti podpisy senátorů.

Do prezidentských voleb se přihlásilo 19 kandidátů, uzávěrka přihlášek byla v úterý v 16:00. S podpisy od občanů vedle Zemana usiluje o funkci hlavy státu ještě bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař a podnikatel Michal Horáček a Čechoameričan Josef Toman. Volby se uskuteční v lednu.