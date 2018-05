Praha - Hokejový brankář Dominik Hrachovina odchází z Finska do KHL. Člen kádru reprezentace pro nadcházející mistrovství světa bude chytat za tým Barys Astana. Třiadvacetiletý gólman získal v dresu Tappary Tampere dvakrát titul, na severu Evropy působil od roku 2010.

"Zájem Barysu Astana byl nejintenzivnější a předčil zájem ostatních klubů KHL, u kterých se o možném příchodu Dominika spekulovalo," uvedl hráčův zástupce Marek Vorel z agentury Global Management Group. "Po úspěšném angažmá ve Finsku je načase, aby nasbíral další zkušenosti," dodal.

Odchovanec Komety Brno odešel do Finska již v šestnácti a postupně se propracoval do pozice jedničky v Tappaře. První titul slavil jako dvojka, loni tým k triumfu v play off dovedl sám.

Letos Tappara prohrála ve finále s Oulu a Hrachovina následně nečekaně dostal i pozvánku do reprezentace pro MS, kde bude působit jako trojka. Na svůj premiérový start v seniorském národním týmu ale stále čeká.

Kašík a Filippi rozšířili českou kolonii v Chabarovsku

Brankář Libor Kašík a útočník Tomáš Filippi jsou novými posilami hokejistů Chabarovsku v Kontinentální lize a v klubu z Dálného východu rozšíří početnou českou kolonii. V Amuru už působí obránci Jan Kolář, Michal Jordán a forvard Tomáš Zohorna.

Šestadvacetiletý Kašík se vydá ze Zlína na první zahraniční angažmá. "Libor byl dlouhodobě jasnou oporou Zlína. Dvakrát s ním byl ve finále, jednou vyhrál titul. Ve 26 letech přišel čas, aby se posunul do lepší soutěže a potvrdil své kvality," uvedl v tiskové zprávě zástupce Kašíka i Filippiho Robert Spálenka z agentury Sport Invest.

"Nebude to ale mít jednoduché, protože do klubu přichází po Finovi Metsolovi, který odváděl nadstandardní výkony a posunul se do Ufy," doplnil Spálenka.

O rok mladší Filippi, který dohrál ročník v Liberci, naváže na necelé tři sezony v KHL v dresu Magnitogorsku, s kterým předloni získal Gagarinův pohár. V polovině prosince ale kvůli problémům se zády ukončil smlouvu. "V Rusku má velmi dobré jméno, v Amuru s ním počítají na prvního centra. Mám radost, že se Tomáš dal zdravotně dohromady a vrací se do KHL," uvedl Spálenka.

Polášek se v KHL přesunul ze Soči do Nižněkamsku

Obránce Adam Polášek bude v KHL nově působit v Nižněkamsku. Člen české nominace na mistrovství světa, které začne v pátek v Dánsku, dosud hrál v Soči. Pro Poláška to bude již třetí zastávka v KHL od odchodu ze Sparty před dvěma lety.

"Klub je velice ambiciózní a chce uspět v play off, jen samotný postup do něj mu nestačí. Adam byl pro Nižněkamsk jednou z priorit, zájem byl opravdu velký - měl by se tak zařadit mezi top obránce mužstva," uvedl Robert Spálenka z agentury Sport Invest, která Poláška zastupuje.

Šestadvacetiletý ostravský rodák Polášek působil ještě v juniorském věku ve Vítkovicích, v roce 2009 se přesunul do zámoří. Rok nato si ho jako 145. hráče vybral při draftu Vancouver, ale NHL dosud neokusil. Po juniorské QMJHL hrál v AHL a ECHL, než se vrátil zpět do Čech, kde se dohodl se Spartou.

Na začátku května 2016 zamířil do Sibiru Novosibirsk, odkud během minulého ročníku KHL přestoupil do Soči. Stabilní člen reprezentace posledních let si za 45 utkání základní části připsal devět bodů za tři góly a šest nahrávek, v pěti duelech play off přidal tři body (1+2).

Dres Něftěchimiku oblékali v uplynulé sezoně další čeští reprezentanti Robin Hanzl s Andrejem Nestrašilem. Z útočného dua však patrně zůstane jen Nestrašil, který má smlouvu i na příští ročník. Hanzl by měl podle ruských médií zamířit do Spartaku Moskva.