Praha - Vedoucí tým první ligy Viktoria Plzeň ovládla zářijovou anketu Ligové fotbalové asociace o hráče a trenéra měsíce. Nejlepším fotbalistou vybraní novináři zvolili reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka a mezi kouči kraloval Pavel Vrba, který se vrátil na západ Čech před sezonou.

Krmenčík se sedmi góly vládne ligovým střelcům a v září se trefil v každém kole. Skóroval v Liberci, proti Zlínu i v Mladé Boleslavi a prosadil se také v nedělním domácím duelu proti Bohemians 1905.

"Děkuji všem, kteří pro mě hlasovali. Jsem rád, že se nám daří a uděláme vše pro to, abychom v tom pokračovali. Je vlastně úplně jedno, kdo bude dávat góly, hlavně ať Viktorka vyhrává," uvedl v tiskové zprávě Krmenčík, který se momentálně s reprezentací připravuje na čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa v Ázerbájdžánu.

Plzeň po návratu trenéra Vrby v lize dominuje. Vyhrála všech dosavadních devět kol a v neděli tím vyrovnala rekordní vstup do soutěže v podání Sparty z roku 2011. Před druhou Olomoucí má Viktoria náskok sedmi bodů a před mistrovskou Slavií dokonce osmi bodů.

Vrba v září s Plzní dokázal vyhrát i těžké venkovní zápasy v Liberci a Mladé Boleslavi a trenérem měsíce se stal už pošesté. "Ceny si vážím a děkuji za ni. Není to však jen má zásluha, ale zásluha celého týmu, klubu a našich fanoušků, kteří nás vždy podporují až do poslední minuty zápasu, a to se nám vyplácí. Že se nám nyní výsledkově daří, je pěkné, ale vůbec nic to neznamená. Soutěž je ještě dlouhá," uvedl Vrba.