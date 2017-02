Praha - Nejlepším hráčem první fotbalové ligy za měsíc únor se stal záložník pražské Slavie Jan Sýkora. Jeho kouč Jaroslav Šilhavý v anketě Ligové fotbalové asociace, ve které hlasují zástupci vybraných médií, zvítězil mezi trenéry.

Sýkora dobrým výkonem pomohl k domácí výhře 2:0 nad Jihlavou a exceloval ve druhém jarním kole v Příbrami, kde gólem a třemi asistencemi pomohl k drtivé výhře Slavie 8:1. "Jsem za to ocenění rád. Samozřejmě do toho padly jen dva únorové zápasy, takže se to hodnotí jednodušeji, když mi oba vyšly. Moc rád bych také na tuto cenu navázal," uvedl v tiskové zprávě Sýkora.

"Řadím to ve své kariéře vysoko, dokázal jsem vstřelit nejrychlejší gól v Evropské lize, hattrick v Larnace či první starty v reprezentaci. Ocenění hráč měsíce řadím na podobnou úroveň," doplnila třiadvacetiletá zimní posila z Liberce.

Šilhavý díky dvěma únorovým výhrám dostal Slavii na první místo neúplné tabulky a potřetí v sezoně získal ocenění pro nejlepšího trenéra. "Mám radost, že naše forma stoupá. Ale až velký zápas ukáže, jak na tom opravdu jsme. Zatím se nám podařilo porazit jen předposledního a posledního. I když Jihlavu i Příbram respektuju, tak až v příštím kole nás čeká to pravé srovnání," uvedl pětapadesátiletý kouč před nedělním šlágrem s druhou Plzní.