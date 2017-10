Rozvadov (Tachovsko) - Turnaj světové série v pokeru, který začne ve čtvrtek v Rozvadově na Tachovsku, chápe úspěšný český hráč Pavel Kellner jako skvělou reklamu pro Českou republiku. World Series of Poker Europe, největší turnaj v této karetní hře mimo americké Las Vegas, v rozvadovském King's Casinu potrvá do 10. listopadu. Jde o největší turnaj, co se tu zatím hrál, řekl ČTK dvaatřicetiletý Kellner, jenž hraje na špičkové úrovni sedm let. Narodil se v Domažlicích, studoval v Plzni a nyní žije v Praze.

Podle organizátorů na turnaj přijede přes 20.000 hostů, kteří budou hrát o 600 milionů korun, vítěz si odnese okolo 100 milionů korun. Peníze se většinou vyberou na vstupech do turnajů.

Festival už podle Kellnera začal prologem série a dorazila většina z desítek profesionálních hvězd z Ameriky i světa. Hráči přijeli dříve, aby se plně připravili a srovnali časový posun. "Je vtipné, že si letí zahrát přes celý svět do zapadlé vesnice v Česku. Až se vrátí do Ameriky, budou o Čechách říkat jen to nejlepší," řekl.

V Rozvadově už je také Phil Hellmuth, který má ve světové sérii nejvíce vítězství. World Series of Poker Europe je odnoží americké verze z Las Vegas. V ČR se koná každý rok v prosinci evropská pokerová tour v pražském hotelu Hilton, která má velmi dobré jméno. Americkou World Series of Poker hrají tisíce Američanů, kteří mají poker jako "národní sport". "Hrají to tam děti od pěti let o bonbony a důchodci v osmdesáti," řekl Kellner.

V ČR se poker rozšířil po roce 2000. Jeho obliba roste, i když to už není takový boom jako za éry Martina Staszka, který v roce 2011 vyhrál v USA v hlavním turnaji zhruba pět milionů dolarů. "Na vrcholové úrovni ho u nás hrají desítky lidí, celkově desetitisíce," řekl Kellner. V Česku, hlavně Rozvadově, kde se hraje každý týden, ale také v Praze a Olomouci, je široká nabídka turnajů. Poker hrají nejvíce mladí a lidé ve středním věku. "Nejste limitováni fyzicky. Pokud to člověku myslí, tak ho může hrát i do 70 i 80 let," uvedl Kellner.

Pokud chce člověk hrát poker seriózně, musí mu věnovat hodně času. "Samotným hraním se zas tak moc nenaučí, stejně jako ve fotbale," uvedl Kellner, který využíval služby špičkového kouče z Rakouska. "Poker je navíc psychicky hodně náročný, a proto si najal ještě mentálního kouče z USA, který trénoval také hráče MMA a UFC (ultimátních bojových umění). "Člověk třeba ví, že hraje dobře, ale štěstí není na jeho straně. Spoustu lidí to hrozně srazí a neví, jak se s tím prát. Musíte hrát s naprosto čistou hlavou, nemyslet na to, že jste se pohádal s přítelkyní, a dát tomu 150 procent toho nejlepšího ze sebe," řekl.

Rozvadovský areál, který se stále rozšiřuje, zahrnuje kasino, pokerový dům, hotel a restaurace, hráči z něj týdny nemusí vůbec vyjít ven. Do areny s několika sály se vejdou desítky stolů a stovky hráčů, u jednoho pokerového stolu sedí osm nebo devět lidí.

"Najednou tam budou možná i tisíce lidí. Areál je luxusní, nejlepší ve střední Evropě, možná v celé Evropě, i škálou a výběrem turnajů včetně cashgames, kde hrají lidé o živé peníze, a je možné kdykoliv s výhrou odejít," řekl Kellner. Turnaje se naopak hrají i několik dní a desítky hodin a výhry jsou v řádech tisíců i desetitisíců eur.

Spočítat, kolik se v této hře v ČR ročně protočí peněz, je podle Kellnera těžké. "Turnajů je každý týden hodně a hrají je od desítek po stovky až tisíce lidí. Pak jsou cashgames, dále turnaje na internetu, kde už to vůbec nejde dohledat zpětně," uvedl. Dříve šlo více peněz do internetového pokeru, dnes na na výsluní "živý". Od léta má v ČR licenci pobočka největší světové online herny PokerStars.