Praha - Iniciativa Prezident 21, která formou hlasování na internetu hledá vhodného kandidáta na příštího českého prezidenta, začne sbírat podpisy pro uchazeče o post hlavy státu. Petiční archy budou moct lidé podepisovat ve stáncích, ve kterých bude zároveň možné v internetové hře hlasovat pro prezidentské kandidáty. Iniciativa, za kterou stojí miliardář a zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, to uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK.

Na internetové stránce Prezident 21 umožňuje systémem kladných a záporných hlasů občanům vybírat možného prezidentského kandidáta, na němž by se shodla velká část veřejnosti. Kdokoliv může navrhnout svého kandidáta či kandidátku na Hrad, přičemž každý může oproti běžným volbám rozdat tři kladné hlasy a jeden záporný. Do hry se zapojilo více než 162.000 lidí, vybírají z 547 kandidátů. Vede bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. Současný prezident Miloš Zeman je na posledním místě, a to především kvůli počtu negativních hlasů, které posbíral. Další z výrazných kandidátů podnikatel a textař Michal Horáček je druhý, lékař a aktivista Marek Hilšer sedmý. Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek, který záměr jít do volby oznámil teprve nedávno, je na 54. místě.

Nyní organizátoři hry vyrážejí na celorepublikové turné, kde chtějí projekt i návrh volebního systému představovat veřejnosti. "Vyrážíme do českých měst. Budeme k vidění na náměstích, festivalech a dalších akcích," uvedl koordinátor projektu Ondřej Koutský.

Ve stáncích budou také umístěny podpisové archy většiny potvrzených kandidátů na reálnou prezidentskou volbu v roce 2018. "Jsme nezávislá organizace, a proto jsme se rozhodli pomoct sbírat podpisy pro každého kandidáta, kdo s tím souhlasí, což jsou zatím všichni," dodal Koutský. Podepsat bude možné archy třeba Horáčka, Zemana či Drahoše.

Horáček již před časem oznámil, že má k dispozici dostatečný počet podpisů, tedy více než 50.000. Ve sběru chce pokračovat a zároveň oznámil, že ve svých petičních stáncích umožní podpisy i na podporu Drahoše a Hilšera. Pro Zemana podpisy sbírat nechce. Zatímco Hilšer nabídku uvítal, tým Drahoše ji odmítl.

Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí řekl dnešnímu deníku Právo, že se domnívá, že by se do padesátimilionového limitu na kampaň pro prezidentské volby měly z velké míry počítat i náklady na sběr podpisů.