Praha - Dlouhé čekání fotbalisty Davida Hovorky je u konce. Po více než šesti měsících si zahrál za Spartu, do které přestoupil z Liberce už v únoru, ale kvůli zranění se na hřiště dostal až v pátečním utkání se Slováckem, ve kterém pomohl ubráněným čistým kontem k výhře 1:0.

"Výhra nám určitě pomůže, mně obzvlášť, protože to byl pro mě první zápas po devíti měsících," řekl Hovorka, který naposledy nastoupil loni 3. listopadu v Evropské lize za Liberec proti Fiorentině. V utkání si vážně poranil koleno a musel na operaci. Až nyní byl opět připraven nastoupit.

"Musím poděkovat všem, kteří mi pomohli. Lidem ze Sparty, Liberce i Viktorky Plzeň, kteří mi zajistili operaci u doktora Petra Zemana. Rodině, Danu Müllerovi, který mě dal do kupy. Prostě všem," prohlásil.

Trenér Andrea Stramaccioni ho mohl využít už dříve, ale čekal na vhodný moment, aby mladému stoperovi návrat usnadnil. "Pro Hovorku není snadné vrátit se po tak dlouhém a těžkém zranění. Sám jsem měl tři operace kolena, tak to znám. Nyní podle mě nastal ten správný moment pro jeho návrat, protože jsme věděli, že budeme hrát dál od naší branky a nebudeme pod takovým tlakem," uvedl italský kouč.

Pro Hovorku byl proto zápas se Slováckem mimořádný. Od dětství je sparťan a je také odchovancem klubu, až nyní ale nastoupil za první mužstvo. "Je mi čtyřiadvacet a dnes jsem jako odchovanec poprvé nastoupil za áčko. Ve Spartě jsem od roku 2002, dnes první zápas a hned výhra. Jsem za to moc šťastný," radoval se.

V závěru utkání mu i fanouškům ale zatrnulo poté, co se s bolestivou grimasou skácel na zem a musel se nechat ošetřit. "Naštěstí to byl jen koňar, bylo to bolestivé, ale nic vážného. Už se ale raději o zdraví nechci bavit, abych to zas nepřivolal," uvedl a zaklepal si na zuby.