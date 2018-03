Basketbalista Houstonu Rockets James Harden (uprostřed) se snaží bodovat mezi hráči New Orleans Pelicans Anthonym Davisem (vlevo) a DeAndrem Ligginsem.

Basketbalista Houstonu Rockets James Harden (uprostřed) se snaží bodovat mezi hráči New Orleans Pelicans Anthonym Davisem (vlevo) a DeAndrem Ligginsem. ČTK/AP/Eric Christian Smith

New York - Nejlepší tým dosavadního ročníku NBA Houston porazil New Orleans 114:91 a devětapadesátou výhrou si vylepšil klubový rekord. Basketbalisty Rockets opět táhl nejlepší ligový střelec James Harden, který v sobotu hrál jen tři čtvrtiny, přesto dosáhl na 27 bodů.

Hostujícímu týmu Pelicans v pátém utkání během týdne viditelně došly síly, ani jednou nevedl a poprvé během této série prohrál. V Západní konferenci New Orleans kleslo na 6. místo.

Za osmým triumfem v řadě hráči Houstonu kráčeli od první minuty. Když jich bylo odehráno sedm, vedli 21:6 a v průběhu zápasu až o 29. Kouč Mike D’Antoni proto mohl opory šetřit. Harden k 27 bodům přidal osm asistencí a šest doskoků. Sekundoval mu pivot Clint Capela, který se postaral o 18 bodů, 16 doskoků a šesti bloky si vyrovnal osobní maximum.

"Jen další výhra do sbírky," řekl stroze po klubovém rekordu Eric Gordon, který při absenci ústředního rozehrávače Chrise Paula nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě a dal 19 bodů. "Máme vyšší cíle," dodal jasně.

Basketbalisté New Orleans se mohli tradičně spolehnout na podkošového hráče Anthonyho Davise, který, i když proseděl poslední dvanáctiminutovku, si zapsal 25 bodů a osm doskoků. Nikdo další se ale výrazněji neprosadil. "Neříkám to jako omluvu, ale kluci už byli viditelně unavení, končíme těžkou venkovní sérii, nezačali jsme dobře a to si proti tomuhle týmu nemůžete dovolit," uvedl trenér Pelicans Alvin Gentry.

Prohry New Orleans mohla využít Minnesota, ve Philadelphii ale od začátku bodově ztrácela a prohrála 108:120. Desátý triple double v kariéře zaznamenal australský nováček Ben Simmons za 15 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí a táhne slavný klub Sixers za první účastí v play off po šesti letech.

V dresu Detroitu se zase v sobotu blýskl pivot Andre Drummond, jenž k 15 bodům přidal 20 doskoků. Pistons doma přehráli Chicago 117:95. Dobrou formu potvrdil i další pivot Dwight Howard, který pomohl Charlotte k výhře 102:98 v Dallasu 18 body a 23 doskoky.

NBA:

Dallas - Charlotte 98:102, Detroit - Chicago 117:95, Houston - New Orleans 114:91, Memphis - LA Lakers 93:100, Orlando - Phoenix 105:99, Philadelphia - Minnesota 120:108.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 73 54 19 74,0 2. x-Boston 72 49 23 68,1 3. Philadelphia 72 42 30 58,3 4. New York 73 26 47 35,6 5. Brooklyn 73 23 50 31,5

Centrální divize:

1. x-Cleveland 72 43 29 59,7 2. Indiana 73 42 31 57,5 3. Milwaukee 72 38 34 52,8 4. Detroit 73 33 40 45,2 5. Chicago 73 24 49 32,9

Jihovýchodní divize:

1. Washington 72 40 32 55,6 2. Miami 73 39 34 53,4 3. Charlotte 74 33 41 44,6 4. Orlando 73 22 51 30,1 5. Atlanta 73 21 52 28,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 73 59 14 80,8 2. San Antonio 73 43 30 58,9 3. New Orleans 74 43 31 58,1 4. Dallas 73 22 51 30,1 5. Memphis 73 19 54 26,0

Severozápadní divize:

1. Portland 72 44 28 61,1 2. Oklahoma City 74 44 30 59,5 3. Minnesota 74 42 32 56,8 4. Utah 73 41 32 56,2 5. Denver 73 40 33 54,8

Pacifická divize:

1. y-Golden State 72 54 18 75,0 2. LA Clippers 72 38 34 52,8 3. LA Lakers 72 32 40 44,4 4. Sacramento 73 24 49 32,9 5. Phoenix 74 19 55 25,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.