New York - Basketbalisté Houstonu pod vedením Jamese Hardena zastavili v úterním utkání NBA třináct zápasů trvající vítěznou sérii Portlandu. Nejlepší tým ligy na palubovce Trail Blazers vyhrál 115:111 a lídr mezi střelci zámořské soutěže Harden k tomu přispěl 42 body. Rozehrávač Chris Paul jej podpořil 22 body. Oba také trefili po pěti trojkách, kterých Rockets dali celkem 19, a dovedli hosty k 23. výhře z posledních 24 zápasů.

Domácím nestačily k prodloužení aktuálně nejdelší šňůry úspěchů v lize ani tři dvacetibodové výkony. Al-Farouq Aminu se s pomocí šesti trojek dostal na 22 bodů, Jusuf Nurkič přidal 21 bodů a 11 doskoků a Damian Lillard zaznamenal 20 bodů.

"Odehráli jsme také dobrý zápas, ale chtělo to o pár akcí a košů víc, abychom takový tým porazili. Jsou jedničky celé ligy, vědí, jak vyhrávat, mají střelce... James nejspíš bude MVP (nejužitečnější hráč)," konstatoval Lillard.

Lídři Východní konference z Toronta se po výhře 93:86 v Orlandu vrátili na vítěznou vlnu a uspěli i jejich pronásledovatelé z Bostonu. Celtics si připsali v oslabené sestavě bez zraněných Kyriho Irvinga, Jaylena Browna nebo Marcuse Smarta cennou výhru nad Oklahomou 100:99. Rozhodl o ní necelé dvě sekundy před koncem trojkou Marcus Morris, poté co před tím na druhé straně hvězdný Carmelo Anthony neproměnil žádný ze dvou trestných hodů.

"Dost pravděpodobně to byla zatím moje nejdůležitější proměněná střela v takhle dramatické koncovce. Předtím se mi podařilo párkrát v životě poslat zápas do prodloužení, ale teď jsem premiérově rozhodl o výhře," řekl Morris, autor 21 bodů. "Byla to fakt těžká střela, ale prostě ji proměnil. Ukázal, že se velkých střel v těžkých situacích nebojí," uvedl protihráč Paul George, který se postaral o 24 bodů a 13 doskoků.

Za Hardenovým maximem úterního programu zaostal jen o bod rozehrávač Atlanty Dennis Schröder. Jeho osobní rekord pomohl Hawks k vítězství 99:94 na palubovce Utahu, který klesl na poslední postupové místo v Západní konferenci.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Boston - Oklahoma City 100:99, Minnesota - LA Clippers 123:109, New Orleans - Dallas 115:105, Orlando - Toronto 86:93, Phoenix - Detroit 88:115, Portland - Houston 111:115, Utah - Atlanta 94:99.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Toronto 71 53 18 74,6 2. x-Boston 71 48 23 67,6 3. Philadelphia 69 39 30 56,5 4. New York 71 26 45 36,6 5. Brooklyn 71 23 48 32,4

Centrální divize:

1. Cleveland 70 41 29 58,6 2. Indiana 71 41 30 57,7 3. Milwaukee 70 37 33 52,9 4. Detroit 71 32 39 45,1 5. Chicago 70 24 46 34,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 70 40 30 57,1 2. Miami 71 38 33 53,5 3. Charlotte 71 30 41 42,3 4. Atlanta 71 21 50 29,6 Orlando 71 21 50 29,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 71 57 14 80,3 2. New Orleans 71 41 30 57,7 San Antonio 71 41 30 57,7 4. Dallas 71 22 49 31,0 5. Memphis 70 19 51 27,1

Severozápadní divize:

1. Portland 71 44 27 62,0 2. Oklahoma City 73 43 30 58,9 3. Minnesota 72 41 31 56,9 4. Utah 71 40 31 56,3 5. Denver 71 38 33 53,5

Pacifická divize:

1. y-Golden State 71 53 18 74,6 2. LA Clippers 70 37 33 52,9 3. LA Lakers 70 31 39 44,3 4. Sacramento 72 23 49 31,9 5. Phoenix 72 19 53 26,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.