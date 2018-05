Utkání play off NBA Houston - Golden State. Nahoře James Harden z Houston Rockets , dole Draymond Green z Golden State Warriors.

Utkání play off NBA Houston - Golden State. Nahoře James Harden z Houston Rockets , dole Draymond Green z Golden State Warriors. ČTK/AP/David J. Phillip

Houston - Basketbalisté Houstonu porazili v pátém utkání finále Západní konference play off NBA Golden State 98:94, v sérii se nad obhájci titulu ujali vedení 3:2 a jediné vítězství je dělí od postupu do bojů o trofej. Šestý duel je na programu v sobotu v Oaklandu.

Houstonu v něm ale může chybět jeden z tahounů Chris Paul, jenž musel z pátého duelu v poslední minutě odstoupit kvůli svalovému zranění. "Náladu má mizernou. Radši by byl na hřišti a samozřejmě má taky obavy, co bude. Uvidíme, jak se to vyvine," řekl ke zdravotním problémům trenér Mike D'Antoni.

Paul po nevydařeném prvním poločase, v němž si připsal jen dva body, stihl v utkání nasbírat celkem 20 bodů a byl druhým nejlepším střelcem týmu. Střelecky se trápil James Harden, který neproměnil ani jeden z tříbodových pokusů, a nakonec zapsal 19 bodů. Lídrem se tentokrát stal náhradník Eric Gordon, jenž zaznamenal 24 bodů.

Houston vstoupil do utkání lépe a v první čtvrtině vedl až o jedenáct bodů. Warriors se zlepšili ke konci druhé čtvrtiny, kterou zavřeli šňůrou 15:5. V poločase tak bylo vyrovnáno 45:45. Po přestávce se do vedení dostávali i Warriors, ale vše dospělo do vyrovnané koncovky. Hosté v poslední minutě prohrávali o bod 94:95, neproměnili však dvě šance na obrat a museli poslat na trestné hody Trevora Arizu.

Ten deset sekund před koncem proměnil pouze jednu šestku, a tak měli hosté stále šanci na zvrat. Steph Curry ale nahrál Draymondu Greenovi do nekomfortní pozice a Greenův pohyb s míčem vystihl Gordon, jenž dvěma trestnými hody pojistil výhru Houstonu.

Golden State táhl Kevin Durant s 29 body, Warriors ale jeho výkon nestačil. Klay Thompson přidal 23 bodů, 22 bodů zaznamenal Curry. Draymond Green zapsal 12 bodů, 15 doskoků, ale také šest ztrát.

Houston může postoupit do finále NBA poprvé od roku 1995, kdy získal druhý titul za sebou. Hráči Golden State by naopak v boji o titul chyběli poprvé od roku 2014.

Ve Východní konferenci bojují o postup Boston a Cleveland, Celtic vedou ve finálové sérii 3:2 na zápasy.

Finále Západní konference play off NBA - 5. zápas:

Houston - Golden State 98:94, stav série 3:2.