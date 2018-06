Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Osmadvacet horských nosičů dnes bojovalo v sedmém ročníku závodu Sněžka Sherpa Cup o co nejrychlejší dosažení vrcholu nejvyšší české hory Sněžky. Do výšky 1603 metrů nad mořem závodníci nesli na zádech náklad o váze až 60 kilogramů. Na trase z Pece pod Sněžkou přes Obří důl a Slezský dům zdolali převýšení 754 metrů. ČTK to řekla organizátorka závodu Daniela Maixnerová.

V královské kategorii extrémní zátěže 60 kilogramů zvítězil šerpa Zdeněk Pácha z Bašky u Frýdku-Místku s časem jedna hodina a 55 minut. Většina z 20 soutěžících mužů nesla zátěž 40 kilogramů. Mezi nimi vyhrál výkonem jedna hodina a 30 minut Milan Marhan z Prahy. Mezi ženami, kde je zátěž 20 kilogramů, vybojovala první místo několikanásobná vítězka závodu Iva Dolečková z Poličky na Svitavsku. Časem jedna hodina a 24 minut se dnes stala i prvním závodníkem na vrcholu Sněžky.

"Pro běžného turistu jsou to časy, které mu nestačí ani na cestu ze Sněžku dolů, a to jen s malým batůžkem," uvedla Maixnerová. Závod v Peci pod Sněžkou u lanovky odstartoval horolezec Radek Jaroš, který dokázal zdolat všech 14 osmitisícových vrcholů planety. Počasí závodníkům přálo, bylo polojasno a na hřebenech přes deset stupňů Celsia. Závodníky povzbuzovaly desítky diváků.

O závod je mezi milovníky extrémních výkonů značný zájem, ale počet startujících je omezen zhruba 30 lidmi, a to z důvodu kapacity skladů poštovny, která je cílovou stanicí. Borci na Sněžku jako zátěž totiž nosí nealkoholické balené nápoje, které se pak v poštovně prodají. "Nosiči dnes vynesli tunu nákladu, pomoc je to obrovská," řekla Maixnerová. Náklad na poštovnu siláci nesou v běžných batozích nebo na speciálních dřevěných krosnách.

Sněžka Sherpa Cup se koná od roku 2012, kdy byla odstávka lanovky na Sněžku a zásoby pro poštovnu museli na vrchol hory během zimy dopravovat nosiči. První dva ročníky závodu nosili muži zátěž 40 kilogramů a ženy polovinu. Některým závodníkům to ale nestačilo a vyžádali si větší zátěž. "Nakonec jsme se ustálili na váze 60 kilogramů. Většina z nás už takto těžkou krosnu nedokáže unést, natož s ní pokořit naši nejvyšší horu," uvedla Maixnerová. V lednu se koná zimní varianta závodu, která vede po 5,6 kilometru dlouhé trase z Pece pod Sněžkou přes Růžohorky.

Řemeslo nosičů zásobujících Sněžku vzniklo v 19. století a skončilo po postavení lanovky v roce 1949. Do té doby vším možným zásobovali tehdejší Českou boudu nosiči z Velké Úpy, kteří na vrchol chodili přes Růžohorky a Růžovou horu. Na 7,5 kilometru dlouhé cestě měli deset zastávek, nejsilnější nosiči měli na zádech až 100 kilogramů nákladu.

Česká poštovna na Sněžce, která byla otevřena v roce 2008. Je nejvýše položenou stavbou v České republice. V letní sezoně ji navštěvuje až několik stovek lidí denně. Objekt je postavený z dřevěných dílů a skleněných tabulí, vše je zpevněno ocelovými táhly.