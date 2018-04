Praha - Především úpravy zákona o voleb do Senátu budou ve středu zaměstnávat horní komoru. Vláda navrhla změnu hranic senátních obvodů. Senátní výbory to ale odmítly. Senátoři sami navrhují změnu dvoukolového způsobu voleb do Senátu na jednokolový s tím, že by voliči měli dostat možnost stanovovat pořadí kandidátů podle svých preferencí.

Horní komora se bude zabývat také novelou, která by měla obnovit právo obcí trestat notorické narušitele pořádku zákazem pobytu až na tři měsíce. Kritici to mají za protiústavní. Senátní ústavně-právní výbor se kvůli tomu nedokázal shodnout na kladném ani odmítavém doporučení. Výbor pro veřejnou správu naopak doporučil návrh schválit.

Změnu hranic 17 z 81 senátních obvodů navrhla vláda kvůli tomu, aby každý senátor zastupoval přibližně stejný počet obyvatel. Změna by byla v pořadí už desátou. Senátní výbory se ale postavily proti tomu, aby úprava hranic byla navržena jen podle demografického hlediska. V řadě případů totiž nerespektuje historické vazby a spádovost území.

Navrhovaný jednokolový způsob voleb do horní komory podle australského vzoru počítá s tím, že lidé by nově na jednom lístku stanovovali pořadí nejméně tří kandidátů; hlasy pro neúspěšné kandidáty by se připočítávaly úspěšnějším podle toho, jak se tito adepti na hlasovacích lístcích ve prospěch neúspěšného kandidáta umístili.

Většinu programu senátní schůze tvoří návrhy unijních pravidel včetně návrhu na zřízení Evropského měnového fondu nebo postoje k porušení zásady právního státu v Polsku. Senátoři mají schvalovat také sérii mezinárodních smluv a volit členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.