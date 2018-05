Praha - Bývalý vynikající obránce Miloslav Hořava je nadšený z vystoupení, která předvedl český tým v základní skupině světového šampionátu v Dánsku. Podle mistra světa z roku 1985 a uznávaného kouče mají navíc výkony družiny kouče Josefa Jandače vzestupnou tendenci. Z pohledu postupových vyhlídek by přál českým hokejistům do čtvrtfinále Finsko.

Šestapadesátiletý Hořava nikterak nezastíral, že má ze hry českého výběru dobrý dojem. "Mně se to líbí," prohlásil Hořava z pozice experta, jehož oslovila ČTK. "Ty výkony mají navíc vzestupnou tendenci, což je skvělé. Přirovnal bych to ke kanadským výběrům, které se obvykle na začátku sehrávají, ale ta hra je pak čím dál lepší. Hodně tomu navíc dodal i příjezd dvou hráčů z Bostonu Krejčího s Pastrňákem," doplnil.

Reprezentace vyhrála šest zápasů ze sedmi, porazila i ruskou sbornou. Jediná porážka přišla po špatném úvodu, ale výrazně lepším pokračování, v duelu s hvězdami nabitým Švédskem.

"Musím říct, že jsem viděl oba zápasy. A trošičku to otočím z jiného pohledu. Mám moc rád švédský hokej, kromě našich také Švédům přeju, ale přišlo mi, že po tom vedení 2:0 začali machrovat, a já jim vážně z celého srdce přál, aby se jim to vymstilo a prohráli. Stejně tak mi to připadalo i potom se Slováky - že začali machrovat. Alespoň na mě to tak působí, ale třeba v tom je něco jiného," podotkl Hořava.

Nedostatky českého mužstva pitvat nechtěl. Raději vyjmenoval hlavní přednosti. "Strašně se mi líbí oba gólmani, chytají skvěle. Výborná je hra v útoku, není tam až takové spojení s beky, ale to je vcelku normální. Celkově bych řekl, že útok má zatím trochu navrch nad obranou."

Zkušený kouč, na jehož hráčském kontě se skví pět cenných kovů z MS, stříbro a bronz z olympijských turnajů, nemá moc rád řeči o nutnosti omlazení národního mužstva. Obměnu bere jako přirozený fakt. "Ono se to všechno strašně omílá, kdo může za tohle, kdo za tamto. Trenéři prostě vybrali tyhle hráče a já myslím, že si to dobře sedlo. Konec, tečka," prohlásil.

Velmi dobrý dojem má ze zámořských posil. "Ti hráči se svými týmy skončili a nebylo od nich slyšet slova o únavě, smlouvě a výstupních prohlídkách. Tihle kluci řekli rovnou, že chtějí přijet. A já si myslím, že na tom výkonu a jejich příspěvku pro celý tým je to hrozně znát, že tam nejsou jen tak z nějaké povinnosti," uvedl Hořava.

Hodně se připomíná, že například Roman Červenka s Radkem Faksou, tedy jedni z očekávaných lídrů ofenzivy, ještě nedali gól. Hořava v tom však nevidí nejmenší problém, dokud se střelecky daří jiným hráčům.

"V mých očích je to naprostý nesmysl, přece tam nejsou všichni od toho, aby dávali góly. Není o tom, kdo dá gól nebo naopak udělá obranný zákrok. Není to o tom, jestli dá Červenka osm gólů nebo žádný. Jde o tým a jeho úspěch, kdo dá góly, není absolutně důležité," zdůraznil Hořava.

Ve čtvrtfinále narazí Češi na jednoho z kvarteta USA, Finsko, Kanada, Dánsko. "Pro úspěch musíme porazit kohokoliv, nemá cenu kalkulovat a spekulovat. Já si však přeju, abychom šli na Finy. Hrají bruslivý a přímočarý hokej, na druhou stranu ne tak nadrilovaný, mohlo by nám to vyhovovat," řekl. "USA a Kanada se umí skvěle nachystat po té taktické stránce a myslím, že oba ty celky by byly na naše hráče dokonale nachystané. Bylo by to pro nás složitější," dodal Hořava.

Otázkou je brankářský post. Pavel Francouz i David Rittich podle Hořavy chytají velmi spolehlivě. "Pro mě by to byla jasná volba, protože Pavla dobře znám a vychytal nám titul v Litvínově, chytal už tehdy fantasticky. Tím vůbec nechci říct, že mám cokoliv proti Davidu Rittichovi, je to jen z pohledu té osobní vazby," řekl s úsměvem Hořava.