Plzeň - Záložník Tomáš Hořava zařídil plzeňským fotbalistům vyrovnávací brankou remízu 2:2 v dnešním ligovém šlágru se Spartou Praha a věří, že smazání dvougólové ztráty jeho tým nastartuje zpět na vítěznou vlnu. Západočeši počtvrté za sebou nevyhráli a druhá Slavia se k nim přiblížila už jen na rozdíl pěti bodů.

"Situaci jsme si sami zkomplikovali. Sami se z toho musíme dostat a začít vyhrávat. Věřím, že na to máme a dotáhneme to do konce. Ale Slavia teď samozřejmě větří šanci a bude to ještě do konce zajímavé," řekl novinářům Hořava.

Jeho celek už po 12 minutách prohrával 0:2. "Vzhledem k tomu, že jsme to dokázali zvrátit, věřím, že nás to nastartuje. Ale především potřebujeme vítězit, pořád je to jen remíza. Na druhou stranu doufám, že se od toho psychicky odrazíme a už nám tam nebudou padat do 20. minuty z každé střely góly," dodal reprezentační záložník.

Nepovedený vstup si neuměl vysvětlit. "Je to pro nás strašně nepříjemná situace. Teď soupeři dávají gól téměř z každé situace a dnes se to zase potvrdilo. Ale hráli jsme před domácími fanoušky a chtěli jsme se s tím ještě poprat. Bojovali jsme, první poločas jsme celkem dobře kombinovali a Spartu jsme zatlačili. A nakonec jsme zaslouženě vyrovnali," prohlásil Hořava.

O gól na 2:2 se zasloužil hlavičkou po rohovém kopu v 52. minutě. "Už v prvním poločase jsem si všímal, že mě nějak osobně nebrání. Takže o to je to snadnější, pokud je roh dobře kopnutý a já si vyberu správný prostor. Na jednu stranu mě to překvapilo, na druhou jsem s tím trochu počítal vzhledem k prvnímu poločasu," uvedl Hořava.

"Bod je asi tak nějak spravedlivý. V druhém poločase jsme tam měli i pasáže, kdy jsme se trošku bránili. Úplně na otočení to nebylo, muselo by to být asi s nějakým větším štěstím," dodal devětadvacetiletý středopolař.