Plzeň - Plzeňský záložník Tomáš Hořava dvěma góly rozhodl o výhře 2:0 nad Karvinou, a protože ve čtyřech vzájemných prvoligových zápasech nastřílel už pět branek, začíná se cítit jako specialista na slezského soupeře. Devětadvacetiletého fotbalistu těší, že Viktoria má šanci oslavit mistrovský titul už v příštím kole na hřišti pražské Slavie.

"Říkal jsem si, že se mi na Karvinou daří, po tomto zápase už to vypadá, že asi specialista jsem. Dali jsem jim pět gólů. Cítil jsem se nějak vnitřně dobře a napadalo to tam. Osobního v tom určitě nic není," řekl Hořava novinářům po utkání 26. kola.

Zopakoval svůj výkon z předloňského vzájemného duelu, ve kterém doma rovněž dvěma trefami zařídil výhru 2:0, v Karviné skóroval i vloni na jaře při triumfu 3:2.

Hořava nejprve ve 39. minutě otevřel skóre povedenou střelou k tyči, v první minutě nastavení pak přidal pojistku po přehození brankáře Patrika Le Gianga. Předtím však hosté úplně přestali hrát, protože asistent rozhodčího nejprve zřejmě chybně odmával ofsajd Tomáše Chorého, ale protože se plzeňský útočník nezapojil do hry, hlavní sudí situaci pustil a gól uznal.

"Já nabíhal z hloubi pole a věděl, že určitě nejsem v ofsajdu. Řval jsem na Chorase, ať odběhne. On se za tím pořád nějak hnal a nakonec uhnul, i když údajně ani on nebyl v ofsajdu. Já pokračoval ve hře, rozhodčí nepískal a zakončil jsem to," popsal gól plzeňský středopolař.

"Proti Karviné jsme odehráli z jara asi nejlepší zápas. Na druhou stranu měli jsme tam dost šancí a nepodařilo se nám je proměnit. I když Karviná asi neměla šanci, pořád to bylo jenom o jeden gól a podvědomě jsme cítili, že ten zápas musíme zvládnout. Byla tam pasáž, kdy jsme se trošku stáhli a báli, aby nevyrovnali, protože by to byla velká rána," doplnil Hořava.

Měl radost, že Plzeňští v jarní části sezony doma na pátý pokus v lize vyhráli. "Bylo to dlouhé, trošku jsme si prodloužili zimní spánek. Je důležité, že jsme první, máme dobrý náskok a máme to ve svých rukách. I když to bylo dlouhé, pořád náš náskok byl dostatečný," uvedl Hořava.

Viktoria vede tabulku o deset bodů před druhou Slavií, která má k dobru domácí utkání se Slováckem. Západočeši se mohou stát mistry už za týden v Edenu. "Je to hodně lákavé. Už před zápasem s Karvinou jsme věděli, že pokud ho zvládneme vítězstvím, ta možnost tady bude. Jedeme na Slavii s tím, že můžeme vyhrát titul, to je hodně motivující a teď se na to budeme celý týden připravovat," prohlásil bývalý hráč Olomouce.