Växjö (Švédsko) - Český hokejový reprezentant Roman Horák bude nově působit ve švédském Växjö. Sedmadvacetiletý útočník doposud hrál za Podolsk v Kontinentální lize, pro příští sezonu se však stěhuje na sever Evropy. Letošní šampion oznámil Horákův příchod na svém oficiálním webu, odchovanec Českých Budějovic podepsal roční smlouvu.

Horák přišel do Podolsku před čtyřmi lety ze zámoří, kde se snažil prosadit do kádru Calgary a Edmontonu. Za Flames v sezoně 2011/12 odehrál 61 utkání, ale další dva roky působil převážně na farmách v nižší AHL. Po návratu do Evropy se prosadil do české reprezentace a startoval dvakrát na mistrovství světa i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

"Hledali jsme centra a rozhodli jsme se pro Romana. Je to komplexní hráč, který má zkušenosti z NHL i z mistrovství světa. Přesto věříme, že se u nás ještě zlepší," uvedl sportovní ředitel švédského klubu Henrik Evertsson na adresu hráče, který v KHL odehrál 224 zápasů s bilancí 59 branek a 56 asistencí.