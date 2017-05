Paříž - Hokejový útočník Roman Horák teprve před třemi týdny prolomil v 17. startu za českou reprezentaci čekání na první trefu a nyní je po pěti zápasech na mistrovství světa v Paříži se třemi góly nejlepší střelcem týmu. K výhře 5:1 nad Slovinskem pomohl hráč Podolsku v KHL dvěma přesnými zásahy.

Střelecké prokletí pro něj skončilo v duelu Euro Hockey Challenge v Norimberku proti Německu (4:7) a na šampionátu se poprvé dočkal ve třetím vystoupení proti Finsku (4:3 po samostatných nájezdech). Ve svém dnešním 25. duelu v reprezentaci svou celkovou gólovou bilanci zdvojnásobil. "Je to dobré pro sebevědomí. Cítím se lépe na ledě. Ale tady je jedno, komu to tam padá. Hlavní jsou výhry," řekl novinářům Horák, který na velké mezinárodní akci debutuje.

Svou první brankou v utkání v deváté minutě v přesilové hře po ideální přihrávce Davida Pastrňáka zvýšil v přesilové hře na 2:0, ale na potvrzení branky si musel notnou chvíli počkat. Trefil kameru v brance, což sudí Roman Gofman a Anssi Salonen nezaregistrovali a hru přerušila až za 83 vteřin další trefa Michala Řepíka, jež ale nemohla platit. Sudí u videa totiž potvrdil Horákův zásah.

"Já jsem si myslel, že to šlo do brány, bohužel jsem tam při té střele dostal ránu a neviděl jsem to stoprocentně. Nikdo se neradoval, tak jsem si nebyl jistý," popsal situaci Horák. Především Pastrňák měl jasno a gestikuloval hned na ledě. "Ten to asi jako jediný viděl. On mi říkal na střídačce, že to byl gól."

Hned ve 12. minutě Horák dorážkou po střele Radka Gudase zvýšil na 3:0 a Češi si mohli vychutnávat snadnější duel než ve čtvrtek proti Norsku (1:0 v prodloužení). "Ten zápas se vyvíjel úplně jinak, že jsme dali tři rychlé góly, pak jsme si to víceméně hlídali. I když druhá a třetí třetina nebyly úplně optimální. Tři góly na začátku rozhodly," pochvaloval si pětadvacetiletý bývalý hráč Calgary a Edmontonu v NHL.

Přestože Češi v dalším průběhu trochu polevili, výsledek si bez problémů pohlídali. "Pak už to ztratilo hodně tempo. Věděli jsme, že se dokázali vrátit ze stavu 0:4 do zápasu se Švýcarskem, ale podvědomí je někde jinde," doplnil Horák.

Střelecky dokázal překonat svého otce Romana, který za tři světové šampionáty vstřelil jednu branku. "Tak to už jsem před ním. Píšeme si, voláme. Komunikujeme, co se týče hokeje. Dával mi nějaké rady. Byl to můj velký vzor," prohlásil Horák.

Svého otce předčil i tím, že si zahrál v NHL. Na druhou stranu Roman Horák starší má doma bronz z mistrovství světa z roku 1993 v Německu a národním týmu dal v 75 duelech 23 gólů, včetně tří tref na olympijských hrách v Lillehammeru v roce 1994.

Teď se může těšit z představení svého syna. "Snad bude rád. Je to paráda, že mi to tam padlo. Teď se budeme soustředit na další zápas. Turnaj pokračuje. Pořádné zápasy teprve přijdou," uvedl Horák, jenž by také rád získal medaili z velkého turnaje.

Horák se v Paříží odvděčuje za důvěru na přesilových hrách, dvě ze svých tří branek dal proti oslabenému soupeři. "Je to samozřejmě čest pro mě hrát s takovými esy, jako jsou Voras (Voráček) nebo Pleky (Plekanec). Je tam už jedno, jakou mám pozici. Kluci to umí tak sehrát, že občas to vyjde na mě. V Rusku to taky letos hraju před brankou, takže se na té pozici cítím dobře," dodal Horák.