Londýn - Slavný běžec Mo Farah zůstal navzdory úspěchům lidský a ochotný, tvrdí český mílař Jakub Holuša. S britskou vytrvaleckou ikonou se skamarádil. Při mistrovství světa v Londýně se setkali a Farah mu věnoval boty ze speciální kolekce Nike. V těch ale Holuša asi běhat nebude, nejspíš si je vystaví.

Běžci se potkávají na mítincích, vycházejí spolu prakticky všichni. Se čtyřiatřicetiletým Farahem se Holuša během posledního roku sblížil víc. "Už je to takové, že za mnou přijde, jestli s ním nechci jít na kafe nebo co budu dělat dopoledne," vyprávěl novinářům.

Ačkoli Farah získal na mistrovství světa a olympijských hrách už deset zlatých medailí a na pětce a desítce ve světové konkurenci neprohrál od roku 2012, sláva ho prý nezměnila. "On je neuvěřitelná osobnost. Myslím, že všichni atleti by si z něj mohli vzít příklad. On se chová tak upřímně, lidsky, že je to neuvěřitelné," složil mu Holuša poklonu.

Obdivuje, jak se Farah vyrovnává s velkým tlakem, jak dává ochotně autogramy a nechává se fotit s každým, kdo ho o to požádá. "Já sám musím říct, že bych to nezvládal. Člověk má svoje nálady, má svoje povinnosti, má svůj program. Ale on to neřeší, on je velké dítě," řekl Holuša.

Když se v Londýně s Farahem potkal, Brit mu dal dárek. "Má kolekci s tím jeho gestem nad hlavou, má tam britskou vlajku, na vložce má napsaná všechna místa, kde bral medaile. To mi dal jako dárek. Byl jsem z toho úplně dojatý," prozradil český rekordman v běhu na 1500 metrů. Slíbil Farahovi, že mu na oplátku přiveze z Čech něco dobrého na zub.

Setkání s Farahem Holušu nabíjejí energií. Baví se o atletice, ale britský běžec hodně vypráví i o své rodině. "Pro něj je rodina vším, a sebere se a je půl roku bez nich. Je tady tři čtyři měsíce v Evropě, s rodinou se nevidí. To musí být obrovsky náročné," uvedl Holuša.

Debatovali spolu také o Farahově chystaném odchodu z dráhy na silnici, který nastane po šampionátu v Londýně. Podle Holuši je hlavním důvodem obrovský tlak, kterému Farah čelí. Vzhledem ke svým úspěchům na dráze si totiž na velké akci nemůže dovolit prohrát.

"Ten tlak, média, je to pro něho obrovsky těžké. On ví, že dokázal strašně hodně. Dá se říct, že dokázal nemožné. Ale běhání miluje tolik, že nechce skončit úplně," popisoval Holuša.

Je přesvědčen, že na silnici bude Farah běhat hlavně pro radost, nebude usilovat o to, aby byl nejlepším maratoncem na světě. "On sám říkal, že není jeho cíl běhat hodně rychlý maraton, že se tím chce pár let bavit a dělat to pro lidi," dodal Holuša.

Poslední dráhový závod Faraha čeká v sobotu, kdy ho frenetické publikum na olympijském stadionu v Londýně požene do cíle finálového běhu na 5000 metrů.