Birmingham (Británie) - Jakub Holuša dnes při obhajobě stříbrné medaile v běhu na 1500 metrů na halovém mistrovství světa v Birminghamu vypadl už v rozběhu. Český rekordman skončil v druhém ze tří rozběhů na pátém místě výkonem 3:45,84 minuty, který nemohl stačit ani na postup časem. Přímý postup do finále si zajistili první a druhý běžec v cíli. Dvě české medailové naděje se ještě dnes představí, a to čtvrtkař Pavel Maslák a koulař Tomáš Staněk.

"Bohužel jsem na to neměl, kluci byli lepší. Na poslední stovce mi došlo, není každý den posvícení," řekl Holuša České televizi. Kromě předloňského stříbra na patnáctistovce v Portlandu vybojoval na světovém šampionátu v hale už v roce 2012 druhé místo na trati 800 metrů. Je také halovým mistrem Evropy na 1500 metrů z roku 2015 z Prahy.

Sprinter Dominik Záleský postoupil na halovém mistrovství světa v Birminghamu do semifinále závodu na 60 metrů. Zdeněk Stromšík kvůli svalovému zranění rozběh nedokončil. Jan Doležal zahájil druhý den sedmiboje osmým místem v běhu na 60 překážek a stejná příčka mu patří po pěti disciplínách. Záleský měl ve třetím rozběhu nejlepší startovní reakci a z povedeného úvodu vytěžil třetí místo za Slovákem Jánem Volkem (6,66) a Íráncem Hassanem Taftianem, s kterým měl shodný čas 6,74. Na třetí místo, které jako poslední zaručovalo přímý postup, odsunula českého atleta tisícina sekundy. "Start byl opravdu výborný. Hrozně jsem chtěl postoupit, to se mi povedlo, je to úžasný. Semifinále si můžu užít," řekl České televizi dvaadvacetiletý Záleský, který startuje na první velké seniorské akci. Ve večerním semifinále se pokusí přiblížit osobnímu maximu 6,61 sekundy ze začátku roku.

Závod v Birminghamu nevyšel Stromšíkovi, který je s časem 6,60 letošní českou jedničkou. "Na třicítce mě škublo v zadním stehenním svalu. Mohla to být křeč, může to být natažené, natržené," uvedl. Zranění přičítal zimě, v níž tráví atleti na šampionátu čas mezi rozcvičením a startem. "Byli jsem třicet minut ve svolavatelně, pak nás vedli chodbou, kde byla hrozná zima. Škoda, postup do semifinále nebyl moc vysoko. Stačilo 6,77, to jsem letos stabilně běhal," řekl Stromšík.

Doležal na překážkách výrazně zaostal za svými možnostmi a v průběžném pořadí klesl o jedno místo. Dál vede Francouz Kevin Mayer před Kanaďanem Damianem Warnerem, který díky vítězství v úvodní disciplíně druhého dne snížil manko na čtyři body.

První soutěžní blok začal v 11:00 SEČ, ten večerní je naplánovaný od 19:00 SEČ.

Muži: Sedmiboj (po páté disciplíně): 1. Mayer (Fr.) 4561 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67 - výška: 202 - 60 m př.: 7,83), 2. Warner (Kan.) 4557 (6,74 - 739 - 14,90 - 202 - 7,67), 3. Kazmirek (Něm.) 4416 (7,15 - 768 - 14,55 - 205 - 7,95), ...8. Doležal (ČR) 4169 (7,04 - 704 - 14,82 - 196 - 8,20). Rozběhy: Muži: 60 m: 1. Baker (USA) 6,57, ...20. Záleský 6,74 - postoupil do semifinále, Stromšík (oba ČR) nedokončil. 1500 m: 1. Igidír (Mar.) 3:40,13, ...10. Holuša (ČR) 3:45,84 - nepostoupil do finále.