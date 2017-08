Londýn - Mílař Jakub Holuša si po pátém místě na mistrovství světa pochvaloval, že se poprvé v životě představil na šampionátu pod širým nebem ve formě, ve které by chtěl s těmi nejlepšími závodit. Možná k tomu přispěla i vynechaná halová sezona, kterou nemohl absolvovat kvůli problémům s achilovkou. Uvažuje o tom, že by příští rok na mistrovství Evropy vedle patnáctistovky doplňkově běžel také pětku.

Ještě nikdy se na vrcholu venkovní sezony necítil tak dobře. "Jsem nesmírně rád za to, že se mi tady konečně sešla forma taková, jakou bych si představoval. Že jsem mohl závodit až do konce, že jsem podal krásný výkon a předvedl kvalitní výsledek. Pro českou běžeckou školu si myslím jeden z nejlepších v historii," řekl Holuša, který navázal na pátou příčku čtvrtkaře Pavla Masláka z Moskvy 2013.

Paradoxně mu k tomu možná pomohly zdravotní problémy, které ho připravily o halovou sezonu. "To je taky otázka, nad kterou se musím zamyslet. Nevydal jsem energii v hale, nezávodil jsem, šetřil jsem energii. V zimě jsem se proběhl na běžkách, užil jsem si zimu, pročistil jsem si hlavu. O to větší jsem měl motivaci závodit," uvažoval.

Při pomalém prvním kole finálového běhu v Londýně si myslel, že to může být závod pro něj. Pak se ale Keňané ujali tempa a nastal úprk. Holušu trochu překvapilo, jak to napálili. "Co jsem se díval na výsledky, je to možná nejrychlejší finále patnáctistovky od Hichama El Guerrouje, který běhal podobným stylem, posledních 800 metrů sám. Tohle bylo něco podobného, možná jsem je v prvních dvou kolech moc vystrašil, tak se mě báli a pak to radši kopli," uvedl český rekordman.

Rychlé tempo vedoucí skupiny nezachytil a ve finiši musel dotahovat ztrátu. Nechtěl rozebírat, co by se stalo, kdyby byl závod o pár metrů delší. "Prostě byli lepší, já jsem je během závodu neudržel. Musím jim poblahopřát, jedeme dál a třeba jindy," řekl. Připomněl, že na MS 2015 v Pekingu vypadl v rozběhu, loni na OH v Riu pro něj bylo konečnou semifinále a teď je pátý. "Uvidíme za dva roky," dodal směrem k MS v Dauhá.

Příští rok chce uspět na mistrovství Evropy v Berlíně. "Tam chci ukázat, že patřím k nejlepším. Možná přichystám i malinkou změnu a zkusím si něco nového," řekl.

Uvažuje, že by si jako doplňkovou trať zaběhl pětku, která bude po odchodu Brita Mo Faraha na silnici otevřenější. "Tak si to třeba zkusím na jaře, a když to nebude úplně špatné, zkusil bych na Evropě obě tratě. Tam se běhá takticky a s mými schopnostmi je tam možné všechno. Ale to je daleko, spíš je to zatím maličká myšlenka v hlavě," prozradil.

Patnáctistovka by rozhodně měla zůstat jeho hlavní disciplínou, ale myslí si, že na pětce má potenciál díky naběhaným kilometrům a svižnému času na trojce. "Je to taková myšlenka, že bych si to pomaličku zkusil. Já si uvědomuju, že patnáctka je pro mě jasná priorita, ale do budoucna takhle musím přemýšlet," dodal.