Kladno - Český rekordman v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša prohrál na mistrovství republiky v Kladně v závodě na 5000 metrů s Jakubem Zemaníkem. Nikola Ogrodníková jasně vyhrála oštěp. Rozběh na 400 metrů překážek absolvovala Zuzana Hejnová, pro kterou to byl první start od června.

Na Holušově dopoledním výkonu na stadionu Sletiště se podepsala únava ze soustředění a náročné cesty ze Švýcarska. "Já jsem včera cestoval ze Svatého Mořice, byl jsem třináct hodin v autě, takže jsem měl dneska těžké nohy. Ani motivačně to nebylo úplně jednoduché. Jsem rád, že jsem se mohl tady doma proběhnout, ale nemůžu vyhrát všechno," řekl na svazovém facebooku. Se Zemaníkem prohrál o zhruba patnáct sekund.

Vítězně absolvovala rozběh dvojnásobná mistryně světa Hejnová, která kvůli potížím s kolenem přibližně měsíc nezávodila. V první den šampionátu zaběhla čas 56,72.

Rozběh vyhrál také čtvrtkař Pavel Maslák, jenž časem 45,66 sekundy vytvořil nový rekord českého šampionátu. Zaostal o pět setin za svým letošním maximem a úplně spokojený nebyl. "Trenér mi říkal, že tady dobře fouká, že bych to mohl zkusit na ten čas do dvanáctky v evropských tabulkách. To se mi bohužel nepovedlo a zas mi to vzalo síly na zítřejší finále," řekl Maslák. K tomu, aby zaběhl potřebný čas 45,39, mu chyběla větší konkurence soupeřů a prý se i trochu změnily podmínky.

Oštěpařce Nikole Ogrodníkové stačil k očekávanému titulu první hod dlouhý 62,24 metru. Pak absolvovala ještě jeden pokus a soutěž ukončila. Jedenáctý český titul získal výškař Jaroslav Bába, jenž k tomu potřeboval překonat laťku ve výšce 214 centimetrů.

Tuzemský šampionát bude v Kladně pokračovat v neděli od 10:00. Nejatraktivnější disciplíny jsou na programu mezi 13. a 16. hodinou.

Mistrovství České republiky v atletice:

Muži:

100 m (vítr -1,8 m/s): 1. Stromšík (SSK Vítkovice) 10,43, 2. Veleba (Dukla Praha) 10,55, 3. Kolář (Slovan Liberec) 10,57.

5000 m: 1. Zemaník (SSK Vítkovice) 14:29,69, 2. Holuša (Dukla Praha) 14:44,45, 3. Sádlo (Nové Město nad Metují) 14:52,28.

110 m př. (+0,5 m/s): 1. Sklenář (Olymp Praha) 14,20, 2. Ryba (Sokol Hr. Králové) 14,22, 3. Kubeš (Škoda Plzeň) 14,33.

Trojskok: 1. Vondráček (Hvězda Pardubice) 15,49, 2. Zeman 15,46, 3. Kubát (oba Dukla Praha) 15,37.

Výška: 1. Bába (Dukla Praha) 214, 2. Dalecký (Sokol Kolín), 3. Klukan (Sparta Praha) oba 210.

Disk: 1. Voňavka (TEPO Kladno) 57,87, 2. Marcell (Univerzita Brno) 57,08, 3. Forejt (Škoda Plzeň) 53,94.

Kladivo: 1. Pavlíček 69,18, 2. Fiala (oba TEPO Kladno) 66,60, 3. Melich (Dukla Praha) 63,83.

4x100 m: 1. Sokol Kolín (Řehák, Holub, Jíra, Hampl) 41,43, 2. Slavia Praha 41,55, 3. Ústí nad Labem 42,46.

Ženy:

100 m (-2,4 m/s): 1. Seidlová 11,64, 2. Pírková 11,86, 3. Domská (všechny USK Praha) 12,00.

5000 m: 1. Mäki (Olymp Praha) 16:34,69, 2. Stewartová (Spartak Praha 4) 16:40,09, 3. Jíšová (USK Praha) 16:52,49.

100 m př. (+0,3 m/s): 1. Koudelová (USK Praha) 13,75, 2. Jíchová (Slavia Praha), 3. Jiranová (USK Praha) obě 13,76.

Dálka: 1. Záhorová (Tábor) 629, 2. Kučerová (Dukla Praha) 609, 3. Cachová (USK Praha) 601.

Tyč: 1. Švábíková (USK Praha) 425, 2. Pražáková (Sokol Kolín), 3. Morysková (USK Praha) obě 401.

Koule: 1. Červenková (Dukla Praha) 16,39, 2. Kárníková (Hvězda Pardubice) 15,09, 3. Klementová (Dukla Praha) 14,82.

Oštěp: 1. Ogrodníková 62,24, 2. Šedivá (obě Dukla Praha) 57,30, 3. Jurkovičová (TEPO Kladno) 51,98.

4x100 m: 1. USK Praha (Domská, Pírková, Hofmanová, Jiranová) 45,44, 2. Spartak Praha 4 48,82, 3. Kotlářka 56,13.